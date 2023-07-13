Мнение: Чисто английская скотина



Бен Уоллес

Дикая, иначе не назвать, история с министром обороны Британии – неким Беном Уоллесом, вызвавшая сильное смущение даже у видавших виды. Уоллес давеча прилетел в Киев к Зеленскому, Зеленский тут же выкатил ему список необходимых вооружений для «успешного контрнаступа», на что в ответ Уоллес сначала пожаловался, что «добирался до Киева целых 11 часов» (можно подумать, что он ехал эти 11 часов в раздолбанной маршрутке), а затем раздраженно добавил, что «я вам тут не Амазон!» и что «хотелось бы хоть немного благодарности!»

Услужливые писаки потом «разъяснили», что Уоллес, дескать, имел в виду, что Британия и так уже раздала почти все свои арсеналы, а также – что Зеленский своими постоянными жалобами и требованиями «давать больше» всех утомил выше всякого разумения, и людям типа Уоллеса «просто обидно».

Бедняга Зеленский был сбит с толку и принялся неловко оправдываться, бормоча что-то вроде «Я всегда выражаю благодарность, мы очень вам благодарны, я просто не знаю, как еще выразить благодарность, скажите мне как, и я выражу» – в общем, совсем потерялся.

Читаю потом Фейсбук – верноподданные украинцы после этой паскудной сцены крайне недовольны своим главнокомандующим, ставят ему на вид, сокрушаются, что это он действительно такой назойливый, что надо быть вежливее, что им стыдно за него, выражают сами за себя и за своего непутевого свои самые искренние чувства уважения, признательности, той же самой благодарности своим беззаветным западным партнерам и лично г-ну Уоллесу и т.п. В общем, феерия.

И это все при том, что даже я, человек сторонний и совсем не фанат Украины, был неприятно поражен нестерпимым, на мой взгляд, хамством и высокомерием, кои в полной мере продемонстрировал данный Уоллес. Начать надо хотя бы с того, что само по себе требование благодарности в приличном обществе недопустимо и звучит непристойно, а человек, который что-то делает ради «благодарности», сразу позиционирует себя как недалекий мужлан или базарная баба.

Это не бином Ньютона – это элементарные правила приличия; даже тот, кто дает милостыню, делает это в первую очередь для себя, потому что считает это необходимым, «ради спасения своей души», если уж переходить на высокий слог. Ждать, что за опущенный в шляпу нищего пятак он должен тебе лобызать руку и век бога молить – это такая неимоверная, как говорил Набоков, poshlost и глупость, что хоть святых выноси.

Однако скандал тут глубже, ведь хам Уоллес, по сути, парой фраз переформатировал взаимоотношения Украины и стран Запада в максимально унизительный для Украины формат: получается, что Украина, как назойливый нищий, выклянчивает у той же Британии какие-то подачки и уже там смертельно всем надоела, а Британия эти подачки нехотя, буквально христа ради, из чистого милосердия выдаёт, но, типа, просит наглого попрошайку все-таки держать себя в каких-то рамках!

Что это за, скажем мягко, «концепт»? Гадать не приходится – это, собственно, то, как видит происходящее Кремль и вся отечественная роспропаганда, безуспешно пытающаяся навязать эту картину и украинцам заодно; и надо же – в Киев приезжает англичанин и транслирует, в сущности, точно такое же представление, заодно брезгливо пиная Зеленского и требуя от него «благодарности»!

А ведь до этого картина происходящего была совсем иная: Украина и западные страны – не «клиент и спонсоры», а – союзники, ведущие вместе благородную и справедливую борьбу не на жизнь, а на смерть с чудовищным Путиным и его экспансионистскими планами по захвату и порабощению всей Европы (а потом и мира), и в этой священной борьбе у каждого – свой вклад в общее дело: Украина платит кровью своих солдат, а прочие союзники – деньгами и оружием.

Нетрудно заметить, что в такой – фактически официальной на Западе – картине мира все должно быть наоборот: не Уоллес должен требовать от Зеленского «благодарности» за свою «милостыню», а как раз Зеленский – благодарности и всяческой моральной поддержки у Уоллеса, Байдена и всех остальных; просто потому, что плата кровью всегда, во всех обществах рассматривается как более весомая, чем плата деньгами, то есть Зеленский и вся Украина всяко платит БОЛЬШЕ, чем Уоллес, и уже поэтому англичанин должен был бы вести себя намного скромнее.

Словом, правильным ответом на хамские заявления Уоллеса было бы, если б Зеленский просто взял бы «друга Бена» за шкирку и веско спросил: «Какой тебе еще благодарности, старый козел? Ты – не Амазон, ты должен быть лучше Амазона, потому что ты не домохозяйкам кофемолки доставляешь, а помогаешь доблестному народу Украины защищать твой гребаный остров от свирепых орд Путина! 11 часов он летел, скотина! Всю задницу себе отсидел в салоне бизнес-джета? Я сейчас расплачусь от жалости! А ну – пулей лети обратно и выгребай оттуда, что у вас есть! Оно вам все равно не понадобится, если наши герои не устоят! Время пошло!»

Вот как должен был ответить Зеленский – и я бы его за это ни капли не осудил (хотя не очень-то люблю грубость). Но англичане, ей-богу, могут взбесить кого угодно. Жаль, что Зеленский дал слабину.