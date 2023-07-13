 

В Тюмени блогер угрожала сыну убийством во время стрима

13.07.2023, 22:30, Новости дня
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В Тюмени женщина угрожала 12-летнему ребенку убийством. Как сообщает Царьград, инцидент произошел во время треш-стрима, который вела блогер. Стримерша под ником Жади на глазах у зрителей налетела на сына с матом и кулаками, грозилась его зарезать.

По данным телеканала “360”, блогершу уже задержали правоохранительные органы. Подростка и его младшего брата перевели в социально-реабилитационный центр.


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