 

Создана сеть для умного города

13.07.2023, 22:25, Разное
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Российские инженеры и разработчики внедрили инновационное решение – безопасную и высокоскоростную сеть для умного города. Этот проект стал важным шагом в развитии инфраструктуры российских городов и превратил обычные города в современные, интеллектуальные и эффективные центры.

Сеть для умного города предоставляет уникальные возможности для управления городской инфраструктурой и повышения уровня безопасности и удобства жителей. Она обеспечивает быстрый и стабильный интернет, что способствует развитию цифровой экономики и эффективному взаимодействию горожан с государственными и коммерческими службами. Кроме того, благодаря современным технологиям, таким как “Интернет вещей” и искусственный интеллект, умный город может самостоятельно мониторить и контролировать состояние городской инфраструктуры, оптимизировать использование ресурсов и минимизировать негативное влияние на окружающую среду.

Внедрение такой сети было осуществлено в нескольких фазах. Сначала была создана инфраструктура, обеспечивающая распространение высокоскоростного интернета по всему городу. Множество беспроводных точек доступа было установлено на улицах, в общественных местах, в общественном транспорте и даже в домах, что позволило обеспечить связь горожан в любой точке города. Затем были разработаны и внедрены специальные приложения и программы, которые позволяют управлять городской инфраструктурой и предоставлять различные услуги жителям.


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