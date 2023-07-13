 

В Бразилии нашли новые артефакты

13.07.2023, 22:25, Разное
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Ученые археологи, работающие в Бразилии, недавно сделали удивительное и захватывающее открытие. В ходе раскопок были обнаружены артефакты, которые оказались невероятно древними, возрастом около 25 000 лет. Это событие вызвало глубочайший интерес и возбуждение в научных кругах, а также среди мировой общественности.

Эти артефакты стали свидетельством о существовании развитой культуры и цивилизации тысячи лет назад на территории современной Бразилии. Они оказались важным куском пазла, позволяющим углубить наши знания о первобытных народах и их образе жизни. Данное открытие наглядно показывает, что люди на южноамериканском континенте населяли эти земли намного раньше, чем предполагали.

Археологи обнаружили предметы, которые свидетельствовали о навыках лепки, резьбы по дереву и камню, а также о мастерстве создания орудий труда и оружия. Артефакты также дают представление о том, каким образом первобытные жители Бразилии охотились и собирали пищу, какие материалы использовались для создания одежды и жилищ.


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