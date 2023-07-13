Приглашение на бой

На саммите НАТО в Вильнюсе Украина получила условия вступления в альянс, первое среди которых — военная победа над Россией.



Саммит Североатлантического альянса «NATO Public Forum 2023». Слева направо: премьер-министр Великобритании Риши Сунак, президент США Джо Байден, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, президент Украины Владимир Зеленский и заместитель генерального секретаря НАТО Мирча Джоанэ. Фото: Алексей Витвицкий / Коммерсантъ

На саммите в Вильнюсе лидерам стран НАТО пришлось констатировать, что самый могущественный в мире альянс, как его они с гордостью называют, не смог предотвратить полномасштабного военного кризиса в Европе. Он вынужден ограничиться защитой западных ценностей только в пределах достигнутых им восточных рубежей, готов помогать воюющей Украине, но ставит ее прием в свои ряды в зависимость от исхода военных действий.

Самый большой сюрприз саммита в Вильнюсе ближе к его завершению состоял в том, что Украина получила гарантии безопасности не от вожделенного членства в НАТО, а в обход альянса с его консенсусами и вето — на двусторонней основе от каждой из стран G7, к которым присоединились многие другие. Это застало врасплох тех, кто превратил потенциальное членство Украины в НАТО в фетиш. Ведь Киеву дает гарантии «коалиция желающих». Как бывало не раз, когда между друзьями по НАТО не было согласия.

Восточные рубежи альянса сильно продвинулись, и его подзащитная территория охватывает почти всю нероссийскую Европу. Крепнет связь с союзниками в Восточной Азии и на Тихом океане, но края чаши возможностей НАТО видны, особенно в условиях все более явного соперничества с Китаем.

«Мир в Евроатлантическом пространстве был разрушен. Российская Федерация нарушила нормы и принципы, способствовавшие созданию стабильного и предсказуемого европейского порядка. Российская Федерация представляет собой наиболее значительную и прямую угрозу безопасности союзников, а также миру и стабильности в Евроатлантическом регионе», — говорится в итоговом документе саммита. Назначены только два врага НАТО: РФ и международный терроризм.

Красная ковровая дорожка и площадь для Зеленского

Приезд гостей на прием, устроенный президентом Литвы Гитанасом Науседой для глав государств и правительств во вторник вечером, выглядел, как дефиле на кинофестивале. Бодрые, молодые (или сравнительно молодые), излучающие оптимизм первые лица полусотни стран мира со своими партнерами обоих полов под объявления по громкоговорителю подходили к чете хозяев званого ужина для краткого приветствия и фото и в сопровождении литовского солдата следовали по красной ковровой дорожке к накрытым столам.

Из этого ряда выпадали только двое. Глава Турции Реджеп Тайип Эрдоган, который был с женой, облаченной в светлое мусульманское одеяние с едва открытым лицом, передвигался с трудом, устало переставляя ноги, внешне никаких эмоций не выражая. Президент США Джо Байден вовсе не пришел на тусовочный (networking) ужин, прислав вместо себя госсекретаря Энтони Блинкена.

И Байден, и Эрдоган были на саммите теми, кто продиктовал свою волю. В случае с Байденом, страна которого на семьдесят процентов контролирует альянс, это нормально. В случае с Эрдоганом — это взлет влияния. Провинциальная Турция, которая не очень вписывается в каноны западных ценностей и демократии, диктует условия, имея рычаги для этого.

Ожидаемо разочарован был президент Украины Владимир Зеленский, который, видимо, рассчитывал получить от НАТО значительно больше. Что было добросовестным заблуждением, по крайней мере, для тех, кто знает натовскую кухню.

Могли быть неожиданные исключения, внезапные прорывы? Могли. Но в рамках альянса все шло по сценарию.

Еще на пути в Вильнюс Зеленский написал в Твиттере, что он едет в Литву в надежде, что НАТО будет организацией, которая «не колеблется, не тратит время и не оглядывается ни на одного агрессора… неужели это слишком много для ожиданий?».

В вечернем твите во вторник он выразил разочарование опубликованным коммюнике саммита по Украине, в котором Киев не получил конкретных обещаний на пути к членству в НАТО. Ранее в тот же день, когда стали появляться новости о компромиссных формулировках, украинский лидер использовал необычайно резкий тон, написав, что «это беспрецедентно и абсурдно, когда не установлены сроки ни для приглашения, ни для членства Украины».

Натовцы оказали украинскому президенту первостепенные знаки внимания и почести: встречали по высшему разряду, начиная почти все заявления с восхищения героическим украинским народом. На упомянутом протокольном ужине генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг свое выступление начал торжественными словами преклонения перед Украиной, чета Зеленских сидела за одним столом с четой Столтенбергов, что в отсутствие Байдена было самым почетным местом. А перед ужином Зеленский был кумиром многотысячной толпы на самой большой площади в Вильнюсе, куда его привел президент Науседа.

Главу украинского государства, одетого в темную толстовку, приветствовали как рок-звезду. Он обратился к аудитории на украинском языке перед лесом смартфонов, которые увековечили этот момент.

«НАТО обеспечит Украине безопасность. Украина сделает НАТО сильнее», — пояснил он под громкие аплодисменты во время десятиминутной речи, переведенной на литовский. Украинский флаг, доставленный в литовскую столицу эстафетой бегунов из Бахмута, был поднят на вершине мачты, а певец исполнил гимн.

Собравшиеся литовцы боготворили Зеленского как защитника от угрозы с востока, которую они воспринимают совершенно серьезно, учитывая исторический опыт. Судя по всему, это настроение отражало и расклад за столом саммита НАТО. Государства Балтии, Скандинавии, Польша и целый ряд других членов альянса, включая далекую Португалию, выступали за более скорые и определенные обещания членства в НАТО Украине. Они считают, что принятие ее под зонтик коллективной обороны будет сдерживать Москву, но такие державы, как США и Германия, не хотят брать перед Киевом твердого обязательства. На этом фоне приходит мысль о том, что Североатлантический альянс сыграл сдерживающую роль в конфликте. Иначе некоторые его члены могли бы вмешаться в военные действия на стороне Киева. Но предпочли командную игру.

Членство в НАТО «в шесть часов вечера после войны»

Перед приездом Зеленского члены НАТО, наряду с обещанием продолжать и наращивать поставки вооружения и боеприпасов Киеву, предложили, по их словам, «сильный пакет» для Украины. Он состоит из трех элементов. Это новая многолетняя программа помощи в области обороны, включая переход от советских стандартов и доктрин к натовским, восстановление всего комплекса безопасности и обороны, покрытие критических потребностей, таких как топливо, оборудование для разминирования и медикаменты. Во-вторых, создание постоянного органа — Совета НАТО-Украина — для кризисных консультаций и принятия решений. Наконец подтверждение, что Украина станет членом НАТО, и отмена промежуточного подготовительного этапа — Плана действий по членству. В то же время Киеву ясно дали понять, что приглашение в НАТО он получит, когда все члены НАТО согласятся (что пока не очевидно) и страна выполнит стандартные для всех кандидатов условия (борьба с коррупцией, реформа системы управления, верховенство права и т.п.).

Понятно, что

Киев не усмотрел в этом наборе «сильного» сигнала, который соответствовал бы громким словам восхищения героизмом украинцев и заслуженном месте Украины в НАТО.

На пресс-конференции генсек НАТО Столтенберг, полномочия которого продлены еще на год, проявлял чудеса словесной эквилибристики, боясь выпасть из заданных формулировок и повторяя почти дословно обтекаемые фразы. Журналисты были неумолимы и по-разному спрашивали одно и то же: чем новые обещания Украине о ее приеме в НАТО отличаются от таких же обещаний Бухарестского саммита 2008 года и какие конкретно условия она должна перед этим выполнить?

Договорились, что пока идут военные действия, прием Украины в НАТО невозможен. Иначе все члены альянса согласно Статье 5 Вашингтонского договора должны были бы вступиться за Украину не только финансами, поставками вооружений и обучением личного состава, но и, что называется, «сапогом на земле». А это была бы третья мировая война со всеми возможными последствиями. НАТО этого не хочет, прежде всего — США, с этим согласен и Зеленский. Но что дальше?

Модернизация институтов обороны и безопасности, оздоровление системы управления, включая борьбу с коррупцией, оперативная совместимость вооруженных сил — все это было в двусторонних и многосторонних программах партнерства НАТО с бывшими соцстранами, в том числе с Украиной и Россией, аж с начала 1990-х («Партнерство ради мира», Совет Евроатлантического партнерства, совместные учения, семинары, обмены).

В Венгрии и Польше 1999 года, когда те вступили в НАТО, дела с управлением и верховенством права вряд были намного лучше, чем в сегодняшней (заметим, воюющей) Украине. Тем более — в Греции и Турции 1952 года. А Статья 10, на которую ссылается генсек Столтенберг, говоря об общих условиях приема, уже была. Их приняли на основе доктрины Трумэна, которая предусматривала расширение военной и экономической помощи государствам, уязвимым для советской угрозы. То есть из политической и военной целесообразности.

Совет Украина-НАТО тоже не выглядит революционным сдвигом. Это как пойдут дела. В мае 2002 года я был на авиабазе Пратика-ди-Маре под Римом, где Путин, Буш-младший и генсек лорд Робертсон, объявляя о создании Совета Россия-НАТО, основанного на тех же принципах, восхваляли его как беспрецедентное продвижение отношений РФ с Западом.

СРН существует по сей день. Правда, заморожен на неопределенное время.

После очередного ответа в духе «очень сильный пакет», «очень сильный сигнал Украине» и «в 2008 году еще далеко такого не было», едва скрывая раздражение въедливостью репортеров, генсек Столтенберг наконец выделил главное.

«Сейчас самая неотложная задача — обеспечить победу Украины, потому что, если Украина не победит, вопрос о членстве не будет обсуждаться вовсе», — сказал он, похвалив союзников за поставки Киеву новых вооружений.

Западные доноры уже отправили Украине оружие на десятки млрд евро, чтобы помочь ей воевать. Во вторник Германия анонсировала, что предоставит больше танков, ракет ПВО Patriot и бронетехники на дополнительные 700 млн евро. Франция объявила об отправке Украине ракет большой дальности (до 250 км) Scalp, а коалиция из 11 стран заявила, что со следующего месяца начнет обучение украинских пилотов на самолетах F-16.

Критерий победы натовцы определяют без территориального уточнения, которое оставляют на усмотрение самих украинцев. Главное условие: Украина должна сохранить себя как независимое, суверенное государство, приверженное демократическим ценностям. НАТО никогда не примет оккупированную территорию с пророссийским правительством, постсоветскую республику с режимом a la Yanoukovitch. Поэтому в ближайшее время все будет идти по прежнему сценарию до прояснения

Разочарование Зеленского неопределенностью сроков вступления Украины в НАТО смягчили лидеры стран «Большой семерки» (G7), которые собрались «на полях» саммита НАТО. Они обязались оказывать Украине долгосрочную военную поддержку.

США, Великобритания, Франция, Канада, Германия, Италия, Япония представили план поддержки безопасности Украины. Этот проект призван помочь ей в нынешних военных действиях против российских войск, а также дать определенные гарантии безопасности в послевоенном будущем.

Зеленский приветствовал это решение, назвав его «важной победой для безопасности Украины», но все же считает лучшей гарантией в будущем полное членство страны в НАТО. Байден заверил его, что членство в альянсе не снимается с повестки дня.

«Будущее Украины — в НАТО, — сказал президент США. — Но между тем «мы собираемся помочь (украинцам) обрести сильные оборонительные возможности на суше, на море и в воздухе».

Декларация G7 представляет собой основу для последующего заключения двусторонних соглашений между ее государствами-членами и Киевом с подробным описанием оружия, которое они будут поставлять. По данным из испанского источника, к этому проекту присоединились еще восемь стран: Испания, Нидерланды, Португалия, Исландия, Норвегия, Дания, Польша и Чехия.

Зеленский провел двусторонние переговоры с несколькими лидерами, в том числе с Байденом, который выступает за модель, аналогичную той, которая была достигнута с Израилем («израильская модель»), в соответствии с которой Вашингтон обязался со временем предоставить существенную военную помощь.

Эрдоган поднимает ставки

Вторая по значимости сюжетная линия была турецкой, а главным героем выступил президент Эрдоган, который проявил себя блестящим мастером восточного торга. Он использует свое положение относительно кризиса в Украине и даже диктует условия НАТО. И все ради собственной неоосманской повестки, роли лидера тюркского мира и даже современного мусульманского мира.

ПРОДОЛЖЕНИЕ

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