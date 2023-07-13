Рупор кремлевской пропаганды: В городе новый шериф

В городе новый шериф

Когда саудовская нефть торговалась только в долларах, это позволяло Казначейству США бронировать заем (продавать облигации) бедным странам и через обменные курсы приобретать доллары для получения саудовской нефти. Затем, благодаря двойной бухгалтерии, это позволило Казначейству США регистрировать этот заем в качестве депозита (обязательства) на балансе Казначейства, где Казначейство США выпускало процентные облигации и попутно создавало финансовые активы.

Затем, когда бедные страны не смогли погасить свои долларовые займы, МВФ предоставил SDR, и в рамках контракта бедным странам пришлось продать свои общественные владения (порты) американским олигархам, где они взимали с бедных стран плату за разгрузку товаров на их собственной земле. Поскольку США импортировали только саудовскую нефть, это позволяло искусственно устанавливать цену на нефть в 70 долларов за баррель, что позволяло Казначейству США выпускать еще более доходные облигации.

Когда Си Цзиньпин сказал Совету сотрудничества Саудовской Аравии и стран Персидского залива, королю и МБС "Не стоит увлекаться!" Бернанке выписал пустой чек для всей системы, такой же как после краха Lehman Brothers. Самое удивительное, что они делают это с позиции, когда они уничтожили свои собственные балансы.

Центральные банки в основном взвинтили цены на облигации, снизив процентные ставки до нуля и ниже, поэтому они покупали государственные ценные бумаги по максимально возможной цене, и теперь процентные ставки растут, у них точно такая же проблема, как у банка Силиконовой долины, который обанкротился.

Как западные центральные банки спасают финансовую систему там, где они сами терпят крах? Через QFS, а поскольку цифровые платежи CBDC, обеспеченные золотом, проходят через QFS Нового банка развития БРИКС, это означает, что там нет способа отмыть деньги. Наркобаронам нужны бумажные доллары для отмывания денег.

Если FedNow отправит платеж через QFS, ему потребуется распределенный реестр финансовой системы США с открытым исходным кодом для выявления мошенничества через QFS. Как вы думаете, почему ВСЕ эти западные высокопоставленные лица посещают Си? Посредством цифровых платежей политики не могут отмывать деньги через QFS. Это также вынуждает США (ЕС) переоценить свои финансовые активы до 2500 долларов физическим золотом против фиктивного бумажного золота. Элиты НЕ хотят этого делать.

Альянс БРИКС (около 5 миллиардов человек) также имеет некоторую историю социализма. Почему у Китая 6% ВВП в течение 20 с лишним лет? Они научились благодаря сочетанию государственных и частных предприятий с высокорегулируемым государственным аппаратом и почти за 50 лет вывели большую часть своего населения из нищеты. Они использовали доллар, чтобы продвинуться как можно дальше, но он больше не служит их целям, когда они могут продолжать свое экономическое развитие “общего процветания”.

Альянс БРИКС отличается от Западного альянса. В пекинской речи министра финансов Джанет Йеллен говорила о желании, чтобы Китай больше ориентировался на западные ценности класса рантье F.I.R.E. (финансы, страхование,недвижимость). Именно так западная элита стала очень богатой, и она хочет, чтобы Китай повернулся к этой модели развития, а не к развитию промышленного капитализма.

Нравится вам это или нет, в городе появились новые шерифы, и зовут их НЕ Джо Байден или Тони Блинкен. Доллар – это 90-летний проект, который изжил себя. Почему? Потому что США эксплуатировали мир для наживы Билла Гейтса и других. Поэтому, когда я говорю, что ОПЕК отключит доллар, каким бы неудобным это ни казалось, в их глазах США злоупотребили своим положением в долларах, о чем свидетельствуют 800 военных баз по всему миру, чтобы подчинить мир американскому диктату.

Почему Китай покупает кукурузу у Бразилии и они отменили импорт кукурузы из США? Покупая бразильскую кукурузу, это позволяет китайцам помочь Бразилии создать свою собственную ресурсную резервную валюту, частично основанную на их экспорте сельскохозяйственной продукции и других товаров, которые они могут экспортировать. Хотя Китай, возможно, захочет интернационализировать юань, это уменьшит количество юаней, которое такая страна, как Бразилия, должна будет держать в своих резервах для торговых расчетов.

https://twitter.com/MikeCristo8/status/1679289020038418432 – цинк

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