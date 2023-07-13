Мнение: Номенклатура при Ленине и Сталине, грамотность до ликбеза и разбор коммунизма

1. Многие полагают, что советская номенклатура всё портила своим высокомерием: это сословие так горячо стремилось отгородиться от народа, что создало себе отдельные магазины, отдельные клиники, отдельные базы отдыха и, вообще, чуть ли не отдельную страну, в которой они могли с комфортом обособиться от обычных советских граждан.



Пожалуй, такое представление о партийной номенклатуре близко к реальности — если при капитализме любой ресторан и любой магазин открыты для всех, хоть и не всем по карману, то в СССР доступ к товарам и услугам часто был привилегией, доступной только верхам и обслуживающему персоналу верхов. Вместе с тем распространено ошибочное мнение, согласно которому опухоль номенклатуры разрослась только после смерти Сталина, что это болезнь позднего СССР. На самом деле, коммунистическое начальство тяготело к особым привилегиям изначально — и при Сталине, и при Ленине, и даже до революции, когда руководило коммерческими предприятиями в капиталистической ещё России. Сейчас мы можем наблюдать нечто подобное: миллиардеры из КПРФ делиться властью и деньгами со своими подчинёнными, мягко говоря, не торопятся. Назовите мне хоть одного модного блогера-сталиниста, который делит свои доходы с Ютуба на весь трудовой коллектив, а не забирает их себе целиком. Таковых нет: артелями и коммунами блогеры восхищаются исключительно в теории, на практике же эксплуатируют пролетариат с бесцеремонностью, при виде которой укоризненно качают головой даже матёрые капиталистические спруты.

Вот характерные абзацы из газеты «Правда» от 12 февраля 1921. Пишет председатель контрольной комиссии РКП(б) Арон Сольц, которого соратники наполовину в шутку, наполовину всерьёз называли «Совестью Партии»:

Разлагающее влияние на многих оказывает само пребывание у власти в эпоху диктатуры пролетариата. Отсюда бюрократизм, крайнее высокомерие, нетоварищеское отношение к рядовым членам партии и беспартийным рабочим массам.



Чрезвычайное злоупотребление своим привилегированным положением в сфере снабжения. Выработалась и создалась коммунистическая иерархическая каста ответственных работников со своими групповыми интересами, которая для себя имеет особые правила, законы, не применимые ко всем прочим. Для „коммунистических превосходительств” по пути их следования очищаются квартиры для достойного приема, заготавливаются и предоставляются специальные вагоны, поезда, автомобили и всякие другие преимущества. Такие нравы устанавливаются все больше и больше среди верхних слоев партии.

Как и многие другие большевики, закончил «Совесть Партии» плохо. В феврале 1938 его отстранили от работы в прокуратуре и положили на принудительное лечение в психиатрическую клинику, потом выпустили, потом окончательно заперли в клинике, где он и умер. Как позже писал Анастас Микоян, моральный авторитет Арона Александровича был велик, поэтому против него решили не искать формального обвинения, как против его родственников, а тихо изолировать под предлогом сумасшествия.

2. Блогер blog-10101 приводит ещё одну табличку об грамотности населения страны по состоянию на 1920 год. Это официальные данные советского ЦСУ. Напомню, что царская программа ликбеза (ликвидации безграмотности) была только-только перезапущена большевиками в декабре 1919 года и никак не могла повлиять на ситуацию — таким образом, показанный уровень грамотности – это на 100% заслуга царской ещё власти (ссылка):

Большинство мужчин и в городах, и в сельской местности к моменту революции и гражданской войны уже были грамотными, это же касается и большинства женщин в городах. При Николае II за 20 лет грамотность среди мужчин выросла в полтора раза, среди женщин – вдвое. Темпы роста огромные. Как мы обсуждали ранее, если бы не 1917, Россия была бы полностью охвачена школами примерно к 1925. Достижение грамотности в 100% было делом времени, и никакая революция для этого была не нужна, она только затормозила процесс.

При эволюционном и мирном развитии событий можно было бы ожидать, что за следующие 20 лет, между 1917 и 1937 годом грамотность среди мужчин приблизилась бы к 100%, а среди женщин увеличилась бы как минимум в полтора раза и также стала бы охватывать подавляющее большинство. Эту программу с некоторым запаздыванием выполнил и СССР.

3. У блогера Алексея Антонова вышел большой подробный разбор коммунизма. В том числе он объясняет, почему коммунизм заведомо менее эффективен по сравнению с капитализмом (ссылка):

Важный момент, о котором Алексей говорит ближе к концу видео: левые спикеры и публицисты прививают населению выученную беспомощность. Они постоянно критикуют российскую экономику, вообще нынешнюю ситуацию в стране, однако не предлагают конкретных решений, как что-то исправить, ибо капитализм якобы может только деградировать. И самое неприятное, они старательно создают у слушателя/читателя ощущение, что он совершенно бессилен и не может ничего сделать, чтобы улучшить свою жизнь, «потому что капитализм», а значит, не стоит и пытаться.