Мнение: О треснувшем потолке… Запад крупно проиграл?

На фоне сегодняшних жарких дискуссий по ничтожному поводу незамеченным осталось действительно важное и системно значимое событие. Вообще, это удивительно, как люди любят ломать копья по поводу слов и как игнорируют сухие цифры. Которые на самом деле намного более красноречивы. Ведь «слова уносит ветер», а цифры, объективные и непредвзятые, продолжают влиять на жизнь.

И они говорят, что…

В жизни сплошь и рядом всё не так, как на самом деле.

Ну а теперь несколько слов и несколько цифр.

Российская #нефть марки Urals пробила предельную цену, установленную G7. Так, в среду цена на российскую нефть превысила «потолок» 60 долларов за баррель, введённый в конце прошлого года. Косвенно это подтверждается резким сокращением дисконта, с которым российскую нефть покупают Индия и #Китай. Как пишет Bloomberg, это нанесло удар по западным санкциям и обеспечило Москве экономическое преимущество. Да и вообще стало серьёзной победой Кремля.

Эта победа объясняется тем, что #Россия создала теневой флот судов, способных перевозить собственную нефть, уменьшив зависимость от услуг стран «Большой семёрки». И это означает неудачу для Европы и #США, поскольку их #политика была направлена на поддержание притока нефти в мировую экономику при одновременном ограничении российских прибылей. С последним — не очень вышло, и даже бюджетный дефицит, раздувшийся в начале года сверх всех лимитов, начал сокращаться. Правда, остаётся ещё вопрос с платёжным балансом России, где начал расти отток капитала. Но пока не понятно, разовое это «возмущение» или признак системных проблем: к осени стает ясно.

Пока же можно отметить, что ставка на «потолки» и силовое принуждение покупателей и посредников тоже дала трещину. Возможно, потому, что западные санкции против РФ воспринимаются в мире как эгоистические, односторонние, не вполне легитимные (например, санкции против Ирака в 1990-х вводил Совбез #ООН, а не какой-то «клуб» самоназванных западных лидеров) и наносящие ущерб странам за пределами «золотого миллиарда».

Поэтому пробитие Urals’ом ценового «потолка» имеет и символическое значение — как ещё один признак приближающегося завершения эпохи «однополярного мира».

Вот только — кто от этого выиграет?

И, главное, что с этого выиграет #Россия?

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