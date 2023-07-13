Мнение: Как в воду глядел!

Написал это ровно 8 лет назад, 13 июля 2015 года. Всё, как видим, сбылось…

Ненужные разгромы

Многие брезгливо морщатся – зачем, дескать, вообще поднимать все эти вопросы про потери при обороне Севастополя, про разгромы советской армии 1941 года? К чему ковыряться в прошлом, бередить старые раны, ставить под сомнение “беспримерный героизм”, как с теми же панфиловцами? Это ведь всё – говорят нам – вопросы сугубо специальные, для профессионалов-историков, у которых работа такая – сидеть в пыльных архивах под лампочкой 40 ватт и разбирать какие-то пожелтевшие сводки давно прошедших боев – “у тех, значит, колонна пошла сюда, а у этих полурота пошла сюда…”

И иногда добавляют пафоса: не тронь наших, понимаешь, павших предков! Мы хотим ими это – гордиться! Чтобы воспитать нашу молодежь! Молодежь – это святое, она должна гордиться непрерывно, а не мучиться сомнениями, мол, неужели у нас предки дураки были?! Неужели они были не герои-богатыри, а также боялись начальства и не смели пикнуть поперек, как и наши родители?!

Идея “не ковырять прошлое” понятна, однако есть у нее дурные последствия, которые мы сейчас как раз непосредственно наблюдаем. Давно сформулировано: “Кто не хочет замечать ошибок прошлого – обречен на их повторение”.

Вспомнить хотя бы предвоенные шапкозакидательские настроения начала 40-х: царил ведь массовый милитаристский экстаз, постоянно подогреваемый госпропагандой: “одним могучим ударом”, “Красная Армия всех сильней”, “воевать будем только на чужой территории”. Песни распевали – броня крепка, и танки наши быстры, и наши люди мужеством полны… ВСЕ ЭТО и сменилось серией жесточайших разгромов 41-42 гг., когда выяснилось, что воевать придется на своей территории, воевать долго и муторно, армия разбегается, броню всю побросали и т.п.

Помнить о разгромах – значит знать истинную цену милитаристскому психозу и, стало быть, уметь с ним бороться. Советские ведь искренне считали свою армию “непобедимой и легендарной”! И это, мягко говоря, мешало им видеть ее огромные недостатки, толкало к авантюрам.

Сейчас – похожая картина. Милитаристский экстаз также сильнее с каждым годом. “Наши миги сядут в Риге” и прочая “веселая” чушь. И тоже все почему-то свято убеждены, что если война и будет, то непременно на чужой территории (хотя бы той же Украины). Благодаря всем этим увещеваниям – “давайте не будем нагнетать”, “давайте будем гордиться” – значительная часть той самой молодежи просто вообще не знает ни о каких разгромах, воспринимает войну как лихое приключение, когда “наши всегда побеждают” и, главное, свято верит всем реляциям о будто бы “высочайшей боеспособности” нынешней российской армии (в точности, как верили в июне 1941-го).

А ведь всё – туфта. Совок-то по-прежнему с нами. Надо бы об этом помнить. С чего бы, скажем, российской армии быть в лучшем состоянии, чем была армия СССР накануне войны? Да ни с чего, если объективно.

О разгромах прежних надо помнить – хотя бы для того, чтобы не влипать в новые (2015).