 

“Все стало хуже”: новости о состоянии Краско в реанимации

13.07.2023, 21:10, Новости дня
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Утром 13 июля российский актер театра и кино позвал на помощь. В это время он находился на даче вместе с сыном Федором. По вызову приехала скорая помощь, звезду доставили в больницу и определили в реанимацию. Сейчас Иван Краско под присмотром врачей, а новости о его состоянии неутешительные.

Помощница 92-летнего мужчины Дарья Пашкова сейчас не рядом, но планирует выведать у врача подробности в ближайшее время. Пятый канал узнал у нее, что известно о здоровье артиста. По словам девушки, Иван Краско частично парализован.

“У него отказала, вроде бы, левая часть тела”, — объявила Дарья. Она добавила, что больной актер может говорить, и назвала это хорошим признаком. Прежде Иван Краско сильно расстроился из-за того, что помощница уехала с дачи и оставила его.

По мнению Пашковой, эмоциональное состояние мужчины могло спровоцировать проблемы на физическом уровне. “Говорил каждый день, что я уехала и все стало хуже”, — посетовала девушка. Видимо, Иван Краско хотел, чтобы она вернулась и находилась с ним рядом.

Между тем, согласно данным источника, звезду экстренно прооперировали. А телеграм-канал Mash сообщил о том, что Иван Краско будто бы перенес обширный инсульт и у него якобы выявили поражение мозга. Отметим, что последние новости сомнительного характера не подтверждены.


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