 

Уровень мочевой кислоты может снижать диета

13.07.2023, 21:05, Разное
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Мочевая кислота является продуктом обмена веществ и образуется в организме в результате распада пуриновых оснований. Повышенный уровень может стать причиной развития подагры или мочекаменной болезни. Однако, снизить уровень мочевой кислоты можно с помощью правильного питания, такой как DASH-диета.

DASH (Диета для остановки гипертонии) – пищевая система, разработанная для контроля артериального давления и предотвращения развития сердечно-сосудистых заболеваний. Основывается на потреблении овощей, фруктов, нежирных молочных продуктов, злаков, орехов, бобовых и ограничении потребления животных жиров, соли, сахара и алкоголя.

Одним из преимуществ DASH-диеты является ее способность снижать уровень мочевой кислоты. Это достигается за счет преимущественного потребления зеленых овощей, фруктов, а также ограничении потребления животного белка и животных жиров. Регулярное потребление овощей и фруктов помогает улучшить работу почек, которые отвечают за выведение мочевой кислоты из организма.


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