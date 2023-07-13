Уровень мочевой кислоты может снижать диета

Мочевая кислота является продуктом обмена веществ и образуется в организме в результате распада пуриновых оснований. Повышенный уровень может стать причиной развития подагры или мочекаменной болезни. Однако, снизить уровень мочевой кислоты можно с помощью правильного питания, такой как DASH-диета.

DASH (Диета для остановки гипертонии) – пищевая система, разработанная для контроля артериального давления и предотвращения развития сердечно-сосудистых заболеваний. Основывается на потреблении овощей, фруктов, нежирных молочных продуктов, злаков, орехов, бобовых и ограничении потребления животных жиров, соли, сахара и алкоголя.

Одним из преимуществ DASH-диеты является ее способность снижать уровень мочевой кислоты. Это достигается за счет преимущественного потребления зеленых овощей, фруктов, а также ограничении потребления животного белка и животных жиров. Регулярное потребление овощей и фруктов помогает улучшить работу почек, которые отвечают за выведение мочевой кислоты из организма.