 

Welt – в НАТО так и не позвали — из Вильнюса Зеленский везёт тёплые слова поддержки

13.07.2023, 21:00, Новости дня
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На саммите в столице Литвы Вильнюсе Украина так и не получила приглашения в НАТО, пишет Welt. Зато в достатке было аплодисментов и тёплых слова поддержки. Ещё Киеву упростили процедуру подготовки к членству в альянсе, а также обещали, что продолжат оказывать военную помощь. С этим президент Владимир Зеленский и уехал домой, заключает немецкий телеканал.

Ещё вчера было хорошо видно, что украинский президент разочарован тем, что его страну не пригласили в НАТО. Но сегодня его речь звучала совсем по-другому. Во время своего выступления на саммите НАТО в Вильнюсе он поблагодарил страны-члены альянса и выразил своё понимание. «Никто не хочет мировой войны», заявил Зеленский. Он имел ввиду опасения в Вашингтоне и Берлине, что вступление Украины в НАТО может привести к обострению отношений с Россией.

Утро. Президент Украины отправляется на саммит, который длится уже второй день. Сегодня его ожидает заседание недавно сформированного Совета НАТО — Украина. На повестке дальнейшая поддержка в виде поставок вооружения и вопрос о вступлении в НАТО.

ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ, президент Украины: Самое главное, что мы увидели специфические пункты, которые приближают нас к НАТО. Мы очень благодарны, что Украине не нужно будет выполнять обычный, долгий план действий по подготовке к членству.

Зеленский ожидал, конечно, более конкретных обещаний со стороны 31 стран-членов НАТО, в том числе — и от канцлера Шольца, но желанного формального приглашения так и не прозвучало, а его получение увязывают с выполнением определённых условий. Договорённости по этому поводу были достигнуты вчера.

КАЯ КАЛЛАС, премьер-министр Эстонии: Конечно, украинцев это разочаровало. Понятно, что Украина хочет мира, который предоставляет защита НАТО. К примеру, как у нас. Но важно и то, чтобы все члены поддержали это решение.

Чего Зеленский получил в достатке, так это тёплых слов. В том числе и от генерального секретаря НАТО.

ЙЕНС СТОЛТЕНБЕРГ, генеральный секретарь НАТО: Сегодня мы встречаемся как единомышленники. С нетерпением жду дня, когда мы встретимся как союзники. И повторюсь. Добро пожаловать.

ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ: Большое спасибо.

Гораздо более напряжённым президент Украины выглядел во время ожидания важных двусторонних переговоров с канцлером. И от него он ожидал позитивных сигналов.

Вчера вечером на площади столицы Литвы Украину поддержали бурными аплодисментами. Президент Украины выступил за принятие его страны в НАТО. «НАТО даст Украине безопасность. А Украина сделает альянс сильнее», заявил Зеленский. Также страны G7 заверили его в том, что продолжат оказывать военную поддержку. Германия согласовала поставки оружия на €700 млн. По крайней мере это он сможет взять с собой домой.
 
Дата выхода в эфир 12 июля 2023 года.

Эта публикация создана на основе переводов в российских СМИ, так что может быть недостоверной. Рекомендуем перепроверять информацию из источников заслуживающих доверия


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