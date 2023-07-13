Доложил о проблеме — ты ее виновник

Почему обращение отстраненного от командования генерала Попова — не политический бунт.



Генерал-майор Иван Попов

Вечером 12 июля в соцсетях с подачи депутата и бывшего командующего 58-й армией Гурулева распространилось аудиообращение снятого указом Путина с должности нынешнего командующего 58-й армией генерал-майор Ивана Попова. В обращении он обвиняет руководство МО и Генштаба в отсутствие понимания целого ряда проблем на фронте. Украинское контрнаступление как раз пытается развить основной удар на участке 58-й армии.

Личный состав и сам Попов в течение месяца отражают бесконечные удары ВСУ. То есть генерал находится в непрерывном боевом стрессе. Но с точки зрения традиции и формальных правил он совершил недопустимый в армии поступок, адресуя однополчанам такие слова: «Нас ударил с тыла наш старший начальник, предательски и подло, обезглавив армию в самый тяжелый и напряженный момент».

Это не первый случай. Генерал Михаил Теплинский был из-за сходных разногласий в видении операции снят с поста и отправлен в опалу. Три месяца он просидел якобы в отпуске, ожидая своей судьбы после резкого разговора в Генштабе. Все решило личное вмешательство Путина, который вернул дерзкого генерала на фронт в прежней должности. Судьба Попова под вопросом — Теплинский не выносил свою критику в паблик.

Выступление Попова не политический бунт a la Пригожин. Но это и отражение процессов в армии, которые будут неизбежно нарастать. Проблемы, с которыми он обратился к высшему командованию, известны в армии всем.

Дальность стрельбы российских гаубиц примерно на 10 км меньше натовских. И украинские артиллеристы ведут огонь по батареям ВС РФ с недостижимых для них дистанций. Конечно, есть другие способы подавить огонь противника, но собственно в контрбатарейной борьбе российская группировка проигрывает вчистую. Все это сопровождается гибелью артиллерийских расчетов, которую настоящий военный не может воспринимать спокойно.

Следующий вопрос, который поднял Попов, — ротация. В Красной армии, по крайней мере в первую половину войны, войска сражались до тех пор, пока не теряли боеспособность из-за потерь. Вермахт через определенный срок выводил их с фронта на пополнение и отдых. ВСУ тоже проводят ротацию, а ВС РФ — нет. Давно уже среди военных идут разговоры:

необходимо вводить ротацию по примеру НАТО и ВСУ. На такую просьбу — вывести в тыл бойцов, которые месяц отбивали атаки ВСУ на участке контрнаступления, — Попов получил отказ. Не исключено, что это и стало причиной эмоционального срыва.

Когда командующий армией говорит об отсутствии контрбатарейной борьбы и современных систем артиллерийской разведки, это объясняет, почему ВСУ перешли в наступление, практически не имея авиации, компенсируя это современной западной артиллерией.

Наиболее пассионарные генералы пытаются довести до Путина информацию о проблемах в обход Генштаба. Перед нами классическая проблема, унаследованная от Советской армии, но усиленная боевыми стрессами. Ее главное правило: если ты доложил о проблеме, ты и есть ее виновник.

Валерий Ширяев

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