Мнение: «Будущее или климатическая убийца?», радужный «Ведьмак» и «Мисс Нидерланды – 2023»

1. В Германии зелёные призывают немцев не заводить детей — в крайнем случае, если уж совсем невтерпёж, завести одного. Рождение детей, с точки зрения их секты, весьма вредно и грешно, так как лишние дети препятствуют делу спасения климата Земли (ссылка):



Вот этот милый плакатик недавно появился в метро города Гамбурга. И написано на нем, вы не поверите: «Будущее или климатический убийца». <…>

Речь идёт о серии репортажей канала arte «Re:». Затрагиваются многие темы. На плакате одна из них. Женщины-активистки Friday for future, считают безответственным рожать детей в мир, в котором нарушен экологический баланс.

Боюсь, что приверженцев лозунга, которое представлял пресловутый плакат, на планете уже миллионы. Быть может, кто-то слышал о книге немецкой учительницы, убежденной не-матери (Nicht-Mutter), взорвавшей мировой мозг в 2019 году «Kinderfrei statt Kinderlos» Название, думаю, и переводить не надо – тут причудливо смешались чайлдфри и бездетность. Верена Бруншвайгер яростно приветствует и то, и другое. Книга учительницы (!) – манифест, рассказывающий о том, что дети – настоящие «климатические грешники» (Klimasünder): они много мусорят, потребляют ресурсы, которых на земле и так уже мало, да еще и выдыхают в атмосферу CO₂. Радости от них никакой, поскольку это какие-то зомби-чудовища.

Нового тут ничего нет. Секты начала первого тысячелетия достаточно часто отказывались от деторождения: или полностью, или частично. К примеру, могло быть так: самые фанатичные члены общины живут в полном безбрачии, а более слабые духом возлежат с женой на одном ложе, но стесняются своей слабости и стараются грешить пореже. Эти общины по понятным причинам уже давно вымерли. В наше время популярность набрали секты скопцов, которые конкретно сейчас вошли на Западе в такую силу, что их проповедники официально ведут свою пропаганду в школах и получают всяческую поддержку от местных политиков.

Зелёные активисты — всего лишь ещё один формат этого старого явления. Как показывает история, вымрут или утратят яд они сами собой, естественным путём. Чтобы пережить этот период без потерь, России достаточно запретить всякую пропаганду американской повесточки, чтобы существенные дозы заразы не могли пересечь границу нашей страны.

2. В третьем сезоне сериала «Ведьмак», снятом Нетфликс по книгам Анджея Сапковского, барда Лютика ожидаемо сделали сторонником радужных утех (ссылка). Лютик — один из главных персонажей, поэтому в России показ «Ведьмака» требуют запретить. Нетфликс официально уже давно ушёл из нашей страны, так что непонятно, чем тут дело кончится.

Как видите радужная идеология продолжает упорно расползаться повсюду, откуда только её не гонят мокрыми тряпками. На Западе народ уже привык к сраму и относится к заднему приводу с большой толерантностью, однако проблема в том, что радужные активисты обычно бездарны. Они не просто перекрашивают фильмы и игры в свои цвета — они портят их, делая скучными, натужными и уродливыми. Неудивительно, что зрители встретили новый сезон Ведьмака весьма прохладно (ссылка).

Но американские киноделы, судя по всему, на этом не остановятся. Терпеть убытки и наступать на горло своему ремеслу они готовы, возражать активистам — нет.

3. Голландцы в очередной раз подтверждают свою репутацию лидеров. Конкурс красоты «Мисс Нидерланды – 2023» выиграл оскоплённый мужчина, переодевшийся женщиной.

Настоящие женщины, соответственно, данное соревнование проиграли. Фотографии первого и второго места вы можете сравнить вот здесь (ссылка). Фотографии не самые честные, в реальности разница между конкурсантами меньше, однако сути дела это не меняет.

Мы уже обсуждали проблему женского спорта — на местных соревнованиях в США в Европе, а также на оккупированных Западом международных соревнованиях всё чаще побеждают мужчины (иногда даже уклонившиеся при этом от кастрации). Полагаю, теперь женщин на Западе будут регулярно ущемлять ещё и на конкурсах красоты.