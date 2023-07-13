“Одаренная личность с горячим сердцем” – умер молодой российский актер

На Урале произошла большая трагедия. Умер студент Пермского вуза, молодой актер Семен Осокин-Портной. Представители образовательного учреждения подтвердили траурную весть.

За недолгие 20 лет жизни артист успел проявить себя как личность в профессиональной деятельности. Он был задействован в многочисленных театральных постановках. Об этом заявили в пресс-службе организации.

По данным телеканала “360”, Семен демонстрировал актерские способности на сцене театра “У Моста”. В институте культуры юноша получал знания при поддержке заслуженного артиста России Сергея Федотова, на курсе которого проходил обучение.

“Одаренная личность с горячим сердцем и безупречной волей”, – такой трогательный вывод о покойном опубликовали в социальной сети.

В вузе сочли, что у начинающего артиста были отличительные черты, благодаря которым он мог бы достичь вершин на карьерном поприще. Коллеги особо отметили великодушие, отвагу, милосердие, выносливость и другие положительные свойства личности Семена.

В опубликованном некрологе причина смерти 20-летнего актера не называется. Однако телеканал “Царьград” сообщает, что Осокин-Портной утонул.