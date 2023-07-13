 

“Одаренная личность с горячим сердцем” – умер молодой российский актер

13.07.2023, 19:50, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

На Урале произошла большая трагедия. Умер студент Пермского вуза, молодой актер Семен Осокин-Портной. Представители образовательного учреждения подтвердили траурную весть.

За недолгие 20 лет жизни артист успел проявить себя как личность в профессиональной деятельности. Он был задействован в многочисленных театральных постановках. Об этом заявили в пресс-службе организации.

По данным телеканала “360”, Семен демонстрировал актерские способности на сцене театра “У Моста”. В институте культуры юноша получал знания при поддержке заслуженного артиста России Сергея Федотова, на курсе которого проходил обучение.

“Одаренная личность с горячим сердцем и безупречной волей”, – такой трогательный вывод о покойном опубликовали в социальной сети.

В вузе сочли, что у начинающего артиста были отличительные черты, благодаря которым он мог бы достичь вершин на карьерном поприще. Коллеги особо отметили великодушие, отвагу, милосердие, выносливость и другие положительные свойства личности Семена.

В опубликованном некрологе причина смерти 20-летнего актера не называется. Однако телеканал “Царьград” сообщает, что Осокин-Портной утонул.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

13.07 / Самцы макак предпочитают вступать в гомосексуальные связи

13.07 / «Не установлены ни организаторы, ни заказчики. Ни мотив тех, кто собирался платить исполнителям»

13.07 / Мосгортранс запустит космический трамвай

13.07 / Мнение: «Спартак» без восстания…

13.07 / Dukaan заменила операторов службы клиентской техподдержки на чат-бота и сократила расходы на 85%

13.07 / Рупор кремлевской пропаганды: Запрет “Айфонов”

13.07 / Самодельная жидкая основа под макияж из натуральных компонентов: руководство по изготовлению

13.07 / “Рядом с Киркоровым была не Пугачева” – Вовк впервые рассказала про двойника Примадонны

13.07 / Тишина имеет свой звук

13.07 / Для улучшения отношений с Грузией в Москве поставят памятник Лаврентию Берии

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика