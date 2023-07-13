 

Самцы макак предпочитают вступать в гомосексуальные связи

13.07.2023, 19:45, Разное
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Гомосексуальное поведение наблюдается не только в людском обществе, но и среди некоторых видов животных. Возможно, одной из самых известных пород, где гомосексуальное поведение является относительно распространенным, являются макаки.

Исследования показали, что самцы макак чаще вступают в гомосексуальный контакт, чем в гетеросексуальный. Это может показаться странным, учитывая, что основная цель любого организма – продолжение своего рода и размножение. Однако, надо учитывать, что у животных сексуальное поведение может не ограничиваться только размножением.

В мире животных сексуальное поведение может иметь и другие функции. Например, гомосексуальные акты возникают иногда из-за социальных причин, таких как укрепление социальных связей и установление гармонии между особями одного пола. В некоторых случаях гомосексуальная связь может использоваться как манера установить или поддержать социальный статус в группе.


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