 

Бывший мэр Берлина – поставка Украине кассетных бомб — это «фатальная ошибка»

13.07.2023, 19:40, Новости дня
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Отправка Киеву американских кассетных бомб — это «фатальная ошибка», заявил в интервью Der Spiegel бывший правящий бургомистр Берлина Михаэль Мюллер. По его словам, Европа — это не только боевое содружество, поддерживающее Украину, но и общество ценностей, которое не обязано поддерживать всё то, что делают США. Он опасается, что такой шаг со стороны Вашингтона может привести к проблемам в общении союзников, а также ослабить поддержку Украины.


AP

Поставка Украине кассетных бомб — это «фатальная ошибка», заявил в интервью Der Spiegel эксперт по вопросам внешней политики и бывший правящий бургомистр Берлина Михаэль Мюллер. «Мы не только боевое содружество, поддерживающее Украину, но и общество ценностей. И нам не нужно поддерживать всё то, что мы критикуем у другой стороны», пояснил социал-демократ. Немецкий политик подчеркнул важность согласования всех действий на международном уровне и призвал Европу ориентироваться на свои ценности. Он опасается, что поставка таких боеприпасов может привести к проблемам с «коммуникацией и одобрением поддержки» Украины.

Другой участник дискуссии, военный эксперт Карло Масала с его точкой зрения не согласился. Он считает, что отправка Киеву кассетных бомб необходима из-за дефицита у украинской армии боеприпасов. По его словам, это своеобразная «перемычка». К тому же новое вооружение позволит Украине подавлять непрямой и прямой огонь по своим позициям. Именно это мешает сейчас украинцам добиться успехов в контрнаступлении, считает он.

В свою очередь Мюллер назвал «фатальной ошибкой» и то, что из-за заявлений некоторых западных политиков возникает такое ощущение, как будто Украина будет принята в НАТО со дня на день. Он призвал задуматься над тем, какие ожидания это пробуждает. «Я думаю, можно абсолютно честно заявить, что это (процесс вступления в альянс. — ИноТВ) может занять ещё долгое время», заявил он. По его мнению, Киеву не стоит ожидать членства в военной организации как минимум в течение ближайших пяти лет: «И я думаю, что этот отрезок времени может подойти к концу, потому что я опасаюсь, что этот военный конфликт, эти боевые действия продлятся ещё долго».

Эта публикация создана на основе переводов в российских СМИ, так что может быть недостоверной. Рекомендуем перепроверять информацию из источников заслуживающих доверия


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