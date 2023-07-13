«Не установлены ни организаторы, ни заказчики. Ни мотив тех, кто собирался платить исполнителям»

ЕСПЧ признал нарушенным право Бориса Немцова на жизнь, а расследование его убийства в РФ — неэффективным. На что это влияет?

Европейский суд по правам человека признал, что расследование российскими следственными органами убийства политика Бориса Немцова было неэффективным. В постановлении Палаты ЕСПЧ по делу «Жанна Немцова против России» (жалоба № 43146/15) Европейский суд единогласно постановил, что имело место нарушение статьи 2 («Право на жизнь») Европейской Конвенции о защите прав человека и основных свобод.

Жалоба рассматривалась в Страсбурге почти 8 лет. Именно старшая дочь политика — Жанна Немцова — через полгода после того, как ее отца застрелили на Большом Москворецком мосту рядом с Кремлем, обратилась в Европейский суд. К тому моменту, вспоминала она сама ранее в интервью «Новой газете», ей уже был понятен вектор расследования — на заказчиков и организаторов он не распространялся.

Саму жалобу в Страсбург готовила адвокат Ольга Михайлова, которая впоследствии вместе с адвокатом Вадимом Прохоровым в 2016‒2017 гг. представляла интересы Жанны Немцовой в Московском окружном военном суде на процессе над исполнителями убийства. Летом 2017 года военный суд приговорил пятерых обвиняемых в исполнении убийства к различным срокам:

Заур Дадаев получил 20 лет лишения свободы,

Анзор Губашев — 19 лет,

Шадид Губашев — 16 лет,

Темирлан Эскерханов — 14 лет,

Хамзат Бахаев (адвокаты потерпевших считают его непричастным к убийству) — 11 лет.

Организатором убийства был признан обычный водитель Руслан Мухудинов — однако даже его не смогли найти, он объявлен в розыск.

Прокуроры в суде обещали, что очередь до заказчиков тоже дойдет.

Однако так и не дошла.

Суд в Страсбурге в итоге пришел к следующим выводам:

российские власти не проводили надлежащего расследования, кто организовал и заказал убийство Бориса Немцова;

российские власти не проверяли версию о возможном политическом мотиве убийства, а также о возможной причастности к нему некоторых государственных должностных лиц;

российские власти не исследовали мотив действий тех, кто мог предложить вознаграждение исполнителям за убийство Немцова.

ЕСПЧ постановил, что российское правительство должно выплатить дочери Немцова 20 тысяч евро в качестве компенсации.

Ровно пять лет назад, в июле 2018 года, Страсбург вынес аналогичное решение по жалобе детей, матери и сестры обозревателя «Новой газеты» Анны Политковской, убитой в лифте своего дома в Москве в 2006 году. ЕСПЧ так же, как и теперь в случае с делом Немцова, пришел к выводу, что за годы, прошедшие с момента убийства Политковской, следствие так и не установило заказчика и не предприняло достаточных мер для всестороннего и эффективного расследования преступления. Страсбург подчеркивал, что российские власти затянули расследование убийства журналистки «без убедительных причин». И так же была признана нарушенной статья 2 Европейской Конвенции («Право на жизнь»).

Как в случае с делом Политковской, так и теперь в случае с делом Немцова, ЕСПЧ рекомендует российским властям изучить утверждения заявителей жалобы о том, что к убийству могут быть причастны высшие должностные лица, в том числе проживающие на территории Чеченской Республики.

Учитывая, что к рекомендациям ЕСПЧ власти РФ особо не прислушивались и до выхода страны из-под юрисдикции этого международного суда (заказчика убийства Политковской в РФ так и не нашли, а само уголовное дело прекратили за истечением сроков давности), перспективы исполнения решения Страсбурга по делу Немцова в принципе очевидны.

«Новая газета» поговорила с адвокатом Вадимом Прохоровым (представляет интересы дочери политика) о том, может ли на что-то повлиять сегодня постановление Европейского суда по делу об убийстве Бориса Немцова.

— Почему вы, адвокаты, и Жанна Немцова считаете, что это постановление ЕСПЧ имеет большое значение для будущего?

— Нынешний режим в любом случае не вечен. Последние события это ярко подтверждают. Решение Европейского суда будет иметь фундаментальное значение для дальнейшего реального эффективного расследования. А в том, что оно будет, сомнений нет.

Сегодня уголовное дело пока еще вроде как формально в недрах Следственного комитета расследуется, оно не прекращено и не приостановлено, но результатов не приносит. Никакие организаторы и заказчики убийства не найдены, хотя цепочка нам известна. Мы ее не раз прямо называли. А именно — это оба брата Делимхановых (приближенный к главе Чеченской Республике клан. — Ред.), это Рамзан Кадыров, это глава Росгвардии Виктор Золотов. И, как следует из показаний Ахмеда Закаева (глава правительства Чеченской Республики Ичкерия в изгнании. — Ред.), которого мне удалось опросить несколько лет назад, уже после суда над исполнителями, цепочка замыкается на Владимире Путине.

Я, конечно, хотел бы сказать, что решение Европейского суда подвигнет следствие хоть к чему-то, но вынужден признать, что вряд ли это произойдет в нынешней ситуации.

Даже советский режим пытался соблюдать хорошую мину при плохой игре для международной общественности. Нынешний даже в этом не нуждается.

Пока, особенно в условиях специальной военной операции, какие бы ни были решения международных инстанций — в РФ они исполняться не будут. Как мне сказал в одном из московских судов прокурор по делу Ильи Яшина (признан иностранным агентом и осужден на 8,5 года лишения свободы по делу о «фейках». — Ред.) Сергей Белов (цитирую):

ЦИТАТА

«И чего нам суют свои международные документы? Нас интересует один-единственный орган — Совет Безопасности ООН. И то — пока, поскольку у нас там есть право вето. Остальные международные документы нас интересуют мало».

Так или иначе, сейчас расследовать убийство Бориса Немцова вряд ли кто-то будет. Главное — Европейский суд установил нарушение фундаментального права — права на жизнь. Вторая статья Международной Конвенции. Решение ЕСПЧ взвешенное, обоснованное и достаточно исчерпывающее. Все то, о чем указывали в жалобе Ольга Михайлова и ваш покорный слуга, нашло в нем свое подтверждение: расследование в РФ велось неэффективно. Не установлены ни организаторы, ни заказчики. Вообще мотив (очевидно, политический) не установлен. Мотив тех, кто собирался оплатить исполнителям, тоже. И вот эти выводы Европейского суда просто с неизбежностью будут положены в основание дела после, повторюсь, начала реального расследования. Я в этом абсолютно убежден.

— А на сколько месяцев продлено в РФ само уголовное дело в отношении заказчиков и организаторов?

— Оно продлевается периодически каждые три месяца. Примерно раз в три месяца приходит бумага от генерала Николая Тутевича (руководитель следственной группы по делу об убийстве Немцова. — Ред.) о том, что расследование продлено еще на три месяца. Последняя бумага от него информировала, что срок следствия продлен до 28 августа 2023 года. Потом продлят до 28 ноября, потом до 28 февраля и так далее…

При этом нам неизвестно, чтобы по делу что-то продвигалось и расследовалось вообще.

Молодой следователь Александр Камашев, который в рамках этой следственной группы хоть что-то делал, некоторое время назад перешел вообще в другой отдел Следственного комитета и занимается другими делами.

— Суд постановил взыскать с российских властей 20 000 евро в пользу Жанны Немцовой. Получит ли она сейчас эти деньги от РФ с учетом того, наша страна с сентября прошлого года решения Страсбурга не исполняет? Хотя сама жалоба была подана раньше, еще в 2015 году.

— Спасибо, конечно, суду за эту сумму. Вопрос не в деньгах. Человека уже не вернешь. Тем не менее думаю, что Жанна не будет отказываться. Мы попробуем взыскать компенсацию, как полагается. Если не удастся, может быть, попробуем взыскать ее из арестованных на Западе российских активов. Ну, это не самое главное. Европейский суд — это же не про деньги, а про справедливость. Это не коммерческая инстанция.

Для нас главное, что признано нарушение права на жизнь. Права на жизнь Бориса Немцова.

Вера Челищева,

репортер, глава отдела судебной информации

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