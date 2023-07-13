Мосгортранс запустит космический трамвай

Для демонстрации уровня развития космической отрасли в столице Мосгортранс произведёт запуск космического трамвая. Эта идея уже получила

одобрение Минтранса.

Эскизная проработка проекта началась ещё в 2020 году, но работы долгое время не могли развернуться в полную силу. Поступали предложения

запустить не только космический трамвай, но и космический электробус или даже

космический дизельный автобус, которым могли бы воспользоваться космонавты.

«Единственная проблема, которую нам ещё предстоит решить

– куда непосредственно трамвай упадёт… Это как минимум 20 тонн, – сказал глава Дептранса Максим Ликсутов. – Рассчитать точную траекторию приземления мы сможем после запуска. Мы также проведём конкурс – среди тех москвичей, кто сможет предсказать точное место приземления, разыграем обломки трамвая на

портале Активный гражданин».

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