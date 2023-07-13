 

Мосгортранс запустит космический трамвай

13.07.2023, 19:33, Разное
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Для демонстрации уровня развития космической отрасли в столице Мосгортранс произведёт запуск космического трамвая. Эта идея уже получила
одобрение Минтранса.

Эскизная проработка проекта началась ещё в 2020 году, но работы долгое время не могли развернуться в полную силу. Поступали предложения
запустить не только космический трамвай, но и космический электробус или даже
космический дизельный автобус, которым могли бы воспользоваться космонавты.

«Единственная проблема, которую нам ещё предстоит решить
– куда непосредственно трамвай упадёт… Это как минимум 20 тонн, – сказал глава Дептранса Максим Ликсутов. – Рассчитать точную траекторию приземления мы сможем после запуска. Мы также проведём конкурс – среди тех москвичей, кто сможет предсказать точное место приземления, разыграем обломки трамвая на
портале Активный гражданин».

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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