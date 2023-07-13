 

Мнение: «Спартак» без восстания…

13.07.2023, 19:29, Разное
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Депутат Госдумы, бывший командующим 58-й армией Южного военного округа Андрей Гурулев обнародовал в своем Telegram-канале «Обращение командующего 58-й общевойсковой армией Южного военного округа ВС России генерал-майора Ивана Попова к своим воинам».

Обращение генерала с позывным «Спартак» (на снимке)  послушали более 3 млн. чел.

Генерал уже отстранен от должности командующего армией. И вроде бы уже даже уволен из армии.

Недоумеваю, почему обращение генерала к своим сослуживцам вызвало такой громадный интерес?

Потому что генерал сказал однополчанам недопустимое? Дословно: «Нас ударил с тыла наш старший начальник, предательски и подло, обезглавив армию в самый тяжелый и напряженный момент».

Потому что эти 3 млн надеются, что обращение «Спартака» это предвестник нового марша на Москву, по дороге проложенной Пригожиным? Восстание?

Подобные надежды, если они есть, думаю, напрасны. У генерала Попова, скорей всего,  и в мыслях нет никаких восстаний. Он просто выговорился о наболевшем в закрытом чате. И не думал, что кто-то, как матерый интриган и  провокатор,   вытащит запись в паблик.

Источник: Ирек Муртазин


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