 

Dukaan заменила операторов службы клиентской техподдержки на чат-бота и сократила расходы на 85%

13.07.2023, 19:25, Разное
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Индийский стартап Dukaan, занимающийся e-commerce, принял решение заменить 90% операторов службы клиентской техподдержки на чат-бота, который оказался намного эффективнее людей. Об этом пишет издание CNN.

Генеральный директор Dukaan, Саммит Шах, рассказал, что чат-бот был разработан внутри компании одним из ее сотрудников всего за два дня. По словам руководителя, бот значительно опережает людей в своей эффективности.

В то время, когда операторы в среднем тратят 1 минуту и 44 секунды на подготовку ответа, программа реагирует мгновенно. Согласно утверждению Шаха, благодаря чат-боту среднее время решения проблем клиентов уменьшилось на 98%.

Первые сокращения в Dukaan были проведены еще в сентябре 2022 года, когда компания уволила 23 сотрудника. Шах описал эту процедуру как “жесткую, но необходимую”. Благодаря новой практике компания смогла сократить расходы на содержание службы поддержки примерно на 85%.

Генеральный директор уверен, что в будущем роботы не займут место людей во всех сферах работы. Он считает, что экономика адаптируется к новым реалиям, где каждый человек и искусственный интеллект будут заниматься тем, что у них получается лучше.


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