Самодельная жидкая основа под макияж из натуральных компонентов: руководство по изготовлению

Если хочется сделать так, чтобы кожные покровы выглядели просто потрясающе, стоит сделать свою собственную тональную основу, которая будет ложиться ровным слоем и поможет обеспечить ровное покрытие.

Это домашнее косметическое средство поможет сделать красивый и ровный тон, а также является отличной основой для последующего нанесения макияжа. Это не только обеспечиват красивое покрытие, но и одновременно питает кожные покровы.

Делая тональную основу самостоятельно, можно выбирать высококачественные натуральные ингредиенты.

В этом рецепте основы используются легкодоступные ингредиенты, такие как крахмал аррорута, оксид цинка, масло ши и витамин Е. Что касается пигментов, то можно использовать натуральные травы и специи, такие как корица и какао-порошок, но возможно, придется использовать более традиционные пигменты, такие как оксиды железа, чтобы имитировать естественный базовый тон.

Какие можно использовать ингредиенты

Кондиционирующие свойства масла ши, полученные благодаря витаминам А и Е, антиоксидантам и фитонутриентам, улучшают текстуру кожи и придают ей сияние. Кроме того, его естественные противовоспалительные свойства делают его хорошим дополнением к тональной основе, обеспечивая дополнительную защиту от солнца. Также это помогает успокоить раздраженную кожу.

Витамин Е является мощным антиоксидантом. Он помогает защитить кожу от повреждений, вызванных свободными радикалами. Это способствует молодости кожных покровов и уменьшает признаки старения. Кроме того, витамин E увеличивает стойкость основы, предотвращая ее окисление.

Масло сладкого миндаля помогает успокоить и увлажнить кожу, делая ее гладкой и эластичной. Кроме того, это придает кожным покровам естественное сияние.

Эмульгирующий воск помогает смешивать ингредиенты на масляной и водной основе, гарантируя, что тональное средство не расслоится. Эмульгирующий воск также помогает тональной основе легко распределяться по коже, обеспечивая более гладкое и ровное нанесение.

Благодаря своим абсорбирующим свойствам крахмал аррорута помогает контролировать избыток кожного сала и придает кожным покровам матовость.

Порошок оксида цинка — это не только хорошее солнцезащитное средство, которое обеспечивает естественную защиту от ультрафиолета, но также придает тональной основе белую основу, к которой затем можно добавить цветной пигмент.

Эфирное масло ромашки обладает успокаивающими свойствами, которые могут помочь облегчить незначительное раздражение, что делает его идеальным для людей с чувствительной или воспаленной кожей. Кроме того, оно придает тональному крему тонкий и приятный аромат.

Натуральные пигменты предлагают широкий спектр оттенков, чтобы соответствовать разным тонам и оттенкам кожи. Оксиды железа обеспечивают различные цвета, от бежевого до коричневого и красного. Другие варианты включают какао-порошок, который может добавить теплоты основе, и куркуму, которая придает желтый тон. Эти натуральные пигменты позволяют добавить желаемый цвет, уменьшая вероятность раздражения кожи, связанного с синтетическими красителями.

Вот как можно приготовить натуральную тональную основу.

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Ингредиенты

Чтобы сделать натуральное косметическое средство, нужно взять:

2 ст. л. масла ши; 1 ч. л. витамина Е; 1 ст. л. масла сладкого миндаля; 1 ст. л. эмульгирующего воска; 1 ч. л. аррорутового крахмала; 1 ч. л. порошка оксида цинка; 4-5 капель эфирного масла; натуральные пигменты на выбор.

Когда все будет готово, можно приступать к приготовлению средства.

Приготовление

В пароварке или термостойкой миске растопить масло ши, эмульгирующий воск и масло сладкого миндаля вместе на медленном огне, пока они полностью не растают и не смешаются. Аккуратно перемешать, чтобы все ингредиенты стали однородными.

Снять смесь с огня и дать ей немного остыть. Добавить крахмал и оксид цинка в расплавленную смесь. Взбить или хорошо перемешать, чтобы убедиться, что не осталось комочков. При работе с оксидом цинка всегда нужно выходить на улицу или носить защитную маску, чтобы не вдыхать его.

Как только смесь остынет, но все еще будет жидкой, добавить витамин Е, эфирное масло и натуральные пигменты. Перемешать или взбить, пока пигменты не будут равномерно смешаны и не получится желаемый оттенок. Отрегулировать количество пигментов в соответствии с тоном кожи.

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Проверить консистенцию основы. Если предпочитаете более жидкое средство, можно добавить несколько капель масла сладкого миндаля и хорошо перемешать. Для более густой консистенции добавить небольшое количество расплавленного пчелиного воска и перемешать до однородности.

После того как все немного остынет, осторожно перелить самодельную жидкую основу в стерилизованную емкость темного цвета. Дать полностью остыть, прежде чем закрывать контейнер. Держать его в прохладном, темном месте.

Какие можно использовать эфирные масла

Поскольку тональная основа наносится на все лицо как лосьон, стоит выбирать эфирные масла в соответствии с потребностями кожи.

Масло лаванды мягкое и подходит для большинства типов кожных покровов. Его противовоспалительные свойства могут успокоить кожу и помочь уменьшить покраснение, делая цвет лица более ровным и красивым.

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Масло чайного дерева известно своими антибактериальными и антисептическими свойствами. Оно может помочь контролировать избыточное выделение кожного сала, бороться с бактериями, вызывающими прыщи, и уменьшить пятна.

Розовое масло увлажняет, что делает его полезным для сухой или зрелой кожи. Его противовоспалительные и антиоксидантные соединения могут помочь успокоить раздражение, улучшить текстуру кожных покровов и сделать их более молодыми.

Благодаря своим омолаживающим свойствам ладан часто используется в средствах по уходу за увядающей кожей. Это может помочь уменьшить появление тонких линий и морщин и улучшить эластичность кожных покровов.

Настройка оттенка тонального средства

Стоит провести несколько экспериментов, пока не добьетесь желаемого результата.

При создании оттенка основы начинать нужно с небольшого количества натуральных пигментов и постепенно добавлять больше, пока не получите желаемый цвет. Это позволяет контролировать интенсивность цвета и избежать гиперпигментации.

Стоит обратить внимание на подтон кожи (теплый, холодный или нейтральный) при выборе и добавлении пигментов.

Для более теплого оттенка стоит использовать оттенки желтого или золотистого тона. Более холодные оттенки можно улучшить с помощью пигментов с розовым оттенком.

Нейтральные оттенки требуют баланса как теплых, так и холодных пигментов.

Сделать пробный тест

Прежде чем наносить тональную основу на лицо, стоит проверить образец на линии подбородка или внутренней части запястья, чтобы оценить соответствие цвета при естественном освещении. Это поможет вам определить, нужны ли дальнейшие корректировки.

Как правильно хранить тональную основу

Хранить самодельную основу нужно в прохладном, сухом и темном месте. Воздействие тепла, влаги и солнечного света может испортить ингредиенты и сократить срок годности тонального крема.

Стоит рассмотреть возможность использования герметичного контейнера или банки, чтобы предотвратить загрязнение и сохранить свежесть основы. Всегда нужно плотно закрывать крышку после каждого использования.

Срок годности

Срок годности домашнего тонального крема может варьироваться в зависимости от конкретных используемых ингредиентов и условий хранения.

Как правило, хорошо основа может прослужить от 3 до 6 месяцев. Однако, если заметите какие-либо изменения в текстуре, запахе или внешнем виде (например, расслоение или появление плесени), лучше ее выбросить.