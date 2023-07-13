 

Какую инфраструктуру построят в ходе формирования ТПУ “Варшавская”

13.07.2023, 18:30, Новости дня
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В российской столице продолжается реляция проекта по формированию транспортно-пересадочного узла “Варшавское”. ТПУ создается для объединения одноименных станции Большой кольцевой линии метро, платформы Павелецкого направления Московской железной дороги имаршрутов наземного пассажирского транспорта.

Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев подчеркнул, что власти стремятся сформировать единую комфортную зону для пассажиров и местных жителей. Для этого строится вся необходимая инфраструктура.

По словам чиновника, работы ведутся на территории площадью 12 гектаров. В частности, специалисты занимаются организацией отстойно-разворотной площадки для городского транспорта, перехватывающей парковки на 160 мест и стоянки такси. Кроме того, они формируют участки прилегающей дорожной сети.

“Реализуемые проекты транспортно-пересадочных узлов представляют собой максимально эффективно интегрированную инфраструктуру. Они позволяют значительно уменьшить нагрузку на всю систему столичного общественного транспорта и обеспечивают комфортную пересадку пассажиров”, – отметил Андрей Бочкарев.

Генеральный директор компании “МИПСТРОЙ 1” (ГК “Мосинжпроект”) Константин Маслаков добавил, что специалисты продолжают реконструкцию и строительство улично-дорожной сети, суммарная площадь которой превысит 13,5 тысяч квадратных метров.

Земляные работы, по его словам, уже завершены, на данном этапе ведутся подготовительные работы по созданию бетонного основания и верхнего дорожного покрытия.

“Завершены земляные работы, в. Завершаем устройство дождевой канализации. Параллельно продолжаем обустройство пешеходных дорожек и укладку бортового камня”, – подчеркнул чиновник.

Он также отметил, что на территории ТПУ “Варшавское” будет построено одноэтажного здания, которое станет конечной станцией для городского пассажирского транспорта. Для обеспечения работы электробусов там установят пять современных ультрабыстрых зарядных станций. Кроме того, запланировано благоустройство и озеленение более одного гектара территории.


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