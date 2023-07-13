Тишина имеет свой звук

Мозг человека является невероятным исследователем окружающего мира, способным обрабатывать различные сигналы, в том числе и звуковые. Однако, не все знают, что он способен воспринимать тишину как звуки.

На первый взгляд может показаться, что тишина – это отсутствие звуков. Однако, в реальности, это не совсем так. Наш мозг настроен на постоянное восприятие звуковой информации, поэтому в момент тишины, когда отсутствует внешний звуковой стимул, он начинает зацикливаться и создавать собственные звуки.

Эти звуки, известные как тихие шумы, могут варьироваться у разных людей. Некоторым людям кажется, что они слышат шум скашивания травы, пение птиц или шепот ветра. Для других людей это могут быть звуки волн океана, шелест листьев или даже неопределенные звуки, напоминающие фоновый шум.

Можно сравнить это со статическим шумом, который слышим, когда настроены на неиспользуемую радиостанцию. Наш мозг непрерывно ищет информацию, и когда он не получает ее извне, он создает собственные звуки, чтобы заполнить пустоту.