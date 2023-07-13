Для улучшения отношений с Грузией в Москве поставят памятник Лаврентию Берии

Комитет по межнациональным отношениям и делам диаспор утвердил установку в Москве памятника Лаврентию Берии – выдающемуся грузинскому и советскому политическому деятелю. По задумке инициаторов, эта инициатива должна гармонично дополнить тенденцию улучшения отношений с Грузией.

Один из авторов идеи говорит, что памятник понравится и простым людям, и даже самым радикальным грузинским националистам – не найдётся никого, кто был бы возмущён его установкой.

«Простые люди поддержат, без вопросов. Для грузин это соотечественник, для россиян – символ крепкой руки. Даже грузинские националисты одобрят. Они там беснуются, скачут, требуют убивать русских. Ну вот, пожалуйста, Лаврентий Павлович вместе с его шефом знаете, сколько русских убили? Тут попадания во все сегменты аудитории, от ностальгирующей до радикально-националистической», – пояснил он.

На конкурс были поданы десятки вариантов монумента, в том числе композиции «Берия стреляет в крестьянина-единоличника», «Берия расправляется с британским шпионом». В ряды конкурсантов даже просочился член компартии, подавший эскиз «Берия голосует за КПРФ». Однако первый вариант отклонили из-за неактуальности, второй – из-за возможной пропаганды суицида, третий – из-за абсурдности. Композицию «Лаврентий Павлович Берия занимается патриотическим воспитанием комсомолок» и вовсе сочли непристойной. Какой вариант выбрали в итоге, пока не раскрывается, для москвичей это будет сюрпризом.

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