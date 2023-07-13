 

Для улучшения отношений с Грузией в Москве поставят памятник Лаврентию Берии

13.07.2023, 17:33, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Комитет по межнациональным отношениям и делам диаспор утвердил установку в Москве памятника Лаврентию Берии – выдающемуся грузинскому и советскому политическому деятелю. По задумке инициаторов, эта инициатива должна гармонично дополнить тенденцию улучшения отношений с Грузией.

Один из авторов идеи говорит, что памятник понравится и простым людям, и даже самым радикальным грузинским националистам – не найдётся никого, кто был бы возмущён его установкой.

«Простые люди поддержат, без вопросов. Для грузин это соотечественник, для россиян – символ крепкой руки. Даже грузинские националисты одобрят. Они там беснуются, скачут, требуют убивать русских. Ну вот, пожалуйста, Лаврентий Павлович вместе с его шефом знаете, сколько русских убили? Тут попадания во все сегменты аудитории, от ностальгирующей до радикально-националистической», – пояснил он.

На конкурс были поданы десятки вариантов монумента, в том числе композиции «Берия стреляет в крестьянина-единоличника», «Берия расправляется с британским шпионом». В ряды конкурсантов даже просочился член компартии, подавший эскиз «Берия голосует за КПРФ». Однако первый вариант отклонили из-за неактуальности, второй – из-за возможной пропаганды суицида, третий – из-за абсурдности. Композицию «Лаврентий Павлович Берия занимается патриотическим воспитанием комсомолок» и вовсе сочли непристойной. Какой вариант выбрали в итоге, пока не раскрывается, для москвичей это будет сюрпризом.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

13.07 / Помогут подплечники, тренч с эполетами или пышные рукава: модные советы для женщин с узкими или покатыми плечами

13.07 / Духота и дожди: подборка актуальных образов для летней непогоды

13.07 / Нейросеть помогла определить состав прочного бетона

13.07 / 12 июля – в трех карточках

13.07 / Сокращение экспорта и импорта Китая в июне привело к тревоге экспертов

13.07 / Названы первые признаки рака печени

13.07 / Волосы будут как в салоне: как окрасить их в домашних условиях

13.07 / Одна из главных проблем зрелой женщины: тонкости выщипывания и оформления бровей после 50

13.07 / “Роснефть” ведет исследования в Восточной Арктике

13.07 / Ученые оценили, как потребление насекомых влияет на здоровье человека

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика