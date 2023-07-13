Помогут подплечники, тренч с эполетами или пышные рукава: модные советы для женщин с узкими или покатыми плечами

Не всех природа наградила идеальной фигурой по типу «песочные часы», когда бедра и плечи приблизительно на одном уровне и в то же время присутствует осиная талия. Узкие или покатые плечи могут создать сгорбленный силуэт, поэтому при такой особенности нужно более тщательно подходить к подбору одежды. Разбираемся, на какие советы обратить внимание.

Горизонтальные линии

Задача заключается в том, чтобы визуально сделать плечи шире. Есть немало способов это сделать с помощью одежды. Например, вы можете надеть платье или кофту с открытыми (приспущенными) плечами. Тогда у вас появится горизонтальная линия, с помощью которой плечи будут казаться шире.

Обязательно рассматривайте верх с принтом в горизонтальную полоску. Тем более, что этим летом кофты и платья в морском стиле, в сине-белые поперечные линии, очень даже в моде.

Подплечники

Еще один вариант — это носить одежду оверсайз с подплечниками. Например, это могут быть блейзеры, пиджаки, те же тренчи, пальто, плащи. Даже блузы — и те есть с подплечниками. Только старайтесь сделать так, чтобы одежда в подплечниками не смотрелась слишком карикатурно. Не делайте визуально плечи уж слишком широкими. Одежда должна смотреться гармонично.

Эполеты

Эполеты еще называются наплечниками. Изначально это были знаки различия военных чинов на одежде. Теперь же эполеты являются элементами декора и они прочно интегрировались в женский гардероб. Рассмотрите использование тренча или пиджака с эполетами для создания креативного самобытного образа.

Пышные рукава

Рукава-«крылышки», рукава-«воланы» тоже справятся с проблемой и позволят вам визуально расширить плечи. Нельзя не отметить, что изделия с такими элементами сейчас являются весьма актуальными.

С их помощью вы можете презентовать романтичные и женственные образы. У вас может быть и платье, и блуза с пышными рукавами. На лето рассмотрите изделия с пышными рукавами из полупрозрачной вентилируемой ткани.

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V-образный вырез

Если вы не боитесь кофт с глубоким декольте, тогда рассмотрите изделия с V-образным вырезом. Такой вырез создает эффект расширения. Ваши плечи кажутся шире.

Кстати, интересная особенность есть у реглана. Обычно кофты с регланом надевают тогда, когда визуально нужно уменьшить плечи. Но как ни странно, на обладательницах покатых плеч они также сидят идеально. По крайней мере, совершенно не привлекают внимание к такой особенности фигуры. Возможно, потому, что не нужно беспокоиться о том, чтобы боковые швы шли ровно по плечам.

Внимание: бретели

Летом многие женщины любят носить майки и платья или сарафаны на тонких бретелях. К сожалению, если у вас узкие плечи и вы комплексуете по этому поводу, тогда вам рекомендуется отказаться от таких вещей. В крайнем случае, выбирайте изделия с очень широкими бретелями. Но в целом лучше выбирать изделия другого дизайна: любые варианты, которые были описаны выше (наподобие открытых плеч, приспущенных рукавов, рукавов-«воланов» и т. д.).

Какой низ выбрать

Чтобы силуэт был пропорциональным, старайтесь сбалансировать низ и верх. Если у вас широкие бедра, тогда в принципе достаточно увеличить визуально плечи — и все.

А вот если у вас узкие бедра и при этом визуально вы расширяете плечи, тогда подумайте, как придать бедрам дополнительного объема. Это можно сделать за счет штанов с ярким крупным принтом, например.