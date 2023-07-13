Духота и дожди: подборка актуальных образов для летней непогоды

Синоптики, которые давали прогноз на предстоящее лето, обещали жару и дожди, и они не ошиблись. Что надеть, когда душно и влажно? Как подобрать подходящий для капризной погоды наряд? Расскажем об актуальных подборках образов для жаркого и дождливого дня.

Спортивный костюм

Чтобы пережить духоту и дождь, недостаточно запастись веером и зонтиком. Нужно знать, какой наряд лучше всего выбрать для непогожего летнего денька. Спортивный костюм поможет остаться сухим во время проливного ливня, поскольку чаще всего известные бренды используют качественные материалы, которые отводят влагу, пропускают воздух, не вызывают раздражения и обеспечивают комфорт. Синтетические волокна, такие как спандекс или полиэстер, способны хорошо впитывать пот, и в то же время они позволяют коже избавляться от липкости и оставаться сухими во время дождя.

А под толстовку или худи можно надеть легкий топ или майку, чтобы тело дышало.

Укороченные брючки

Джинсовые капри или хлопковые бриджи – идеальный вариант как для непогоды, так и для жары. А дополнением к укороченным брюкам, штанины которых не придется подворачивать, чтобы спасать их от брызг, станет пара надежных кожаных лоферов.

Это прекрасный вариант для офиса строгий и элегантный.

Легкая ветровка или блейзер

Летний аутфит легко дополняется курточкой, которую можно надеть поверх любимого хлопкового платья. Льняной блейзер, джинсовый пиджак или выполненный из шелка бомбер защитят от непогоды и подчеркнут женственный образ. А когда выглянет солнышко, ветровку можно спрятать в сумочку.

Платье миди

Последние несколько сезонов с подиумов не сходит модный тренд – платья миди, которые с легкой руки дизайнеров появились во всех сферах современной женщины. Модели длиной чуть ниже колена или до икр идеально подходят к любой обуви: один из главных предметов гардероба можно носить как с кроссовками на толстой подошве, так и с лодочками на высоком каблуке. В проливной дождь лучшим вариантом станут нетекстильные ботильоны со средним или высоким голенищем. А поверх платья миди можно накинуть легкий кардиган, который сохранит прохладу в жару.

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Брюки кюлоты

Еще один вариант укороченных брючек станет верным спутником в духоту и непогоду. Комфортные кюлоты с удобной длиной до середины голени – прекрасный вариант на дождливую погоду. Брюки темных оттенков не придется стирать каждый вечер, ведь они вряд ли запачкаются.

А дополнить образ можно футболкой в тон и короткой кожаной курточкой.

Натуральные ткани

В жару лучше всего отказаться от всех искусственных тканей, отдав предпочтение натуральным, позволяющим коже дышать, – хлопку, льну, вискозе или дениму. Их структура отлично пропускает воздух, а вещи не деформируются от влаги.

Летний аксессуар – сумка-тоут

Когда дело доходит до летней сумочки, то здесь работает принцип «чем больше, тем лучше». В нее должно вместиться все: и веер, и зонтик, и солнцезащитные очки, и шляпа с большими полями, и косметичка.

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Сумка-тоут, подходящая к любому наряду, вместительна и удобна. С ней можно пойти как на работу, так и в театр. А еще она украсит и сделает стильным даже самый скучный образ.

Дело в шляпе

По словам стилистов, носить непростой аксессуар – целое искусство, не знающее времени. Практичный головной убор никогда не выйдет из моды, а универсальность шляпы позволяет использовать ее везде: в городе, на пляже или модной вечеринке. Настоящее украшение летнего наряда станет прекрасным партнером легкому платью в романтическом стиле или брючному костюму. Широкие поля современных головных уборов защитят кожу от ультрафиолетовых лучей и сохранят прическу, которая не пострадает от дождя.

Шляпа хоть и не подходит на роль зонтика, но на какое-то время спасет от атмосферных осадков.

Нет белому

Наши любимые ткани в жару чаще всего светлых оттенков. Белоснежные вещи отвратительно выглядят, когда промокают, ведь они могут просвечивать. В дождливый день лучше всего спрятать их в шкаф, отдав предпочтение вещам темных тонов, которые не преподнесут неприятных сюрпризов.

Обувь для непогоды

Если кто-то думает, что любимую обувь на платформе можно носить только осенью или весной, то он глубоко ошибается. В проливной дождь практичные грубые ботинки защитят ваши ноги от промокания. С ними можно создать очень женственный образ, надев укороченное платье-трапецию и дополнив аутфит сумочкой такого же цвета, что и обувь.

Резиновые сапожки, которые прекрасно смотрятся только на даче, лучше там и оставить. Стилисты советуют в непогоду присмотреться к элегантным высоким ботильонам из нежной кожи светлых оттенков, высоким кедам с забавными рисунками, лоферам на массивной подошве или классическим кроссовкам, выручающим, когда от жары отекли ноги.

Легко можно найти свою идеальную пару для того времени, когда за окном барабанит сильный дождь. Правильно подобранная обувь поможет уверенно ходить по лужам, а не передвигаться в ливень с перебежками.