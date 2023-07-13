 

Нейросеть помогла определить состав прочного бетона

13.07.2023, 17:05, Разное
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Сибирские ученые совершили значительный прорыв в области строительных материалов, используя современные технологии нейросетей. Они разработали специальную нейросеть, способную точно вычислять состав сверхпрочного бетона.

Сверхпрочный бетон – материал, обладающий исключительными механическими свойствами, такими как высокая прочность, стойкость к разрушениям и долговечность. Его использование может создать более надежные и устойчивые конструкции, которые будут служить дольше и выдерживать экстремальные нагрузки.

Однако, разработка и изготовление сверхпрочного бетона является сложной задачей для ученых. Требует точной настройки и сочетания различных компонентов, таких как цемент, песок, гравий и добавок, чтобы достичь оптимальных свойств.

Использование нейросетей позволяет значительно сократить время и усилия, необходимые для этого процесса. Ученые обучили нейросеть на основе обширной базы данных о составе сверхпрочного бетона, включающей информацию о различных сочетаниях компонентов и результаты их испытаний.

После она стала способна анализировать различные параметры и соотношения компонентов, чтобы предсказать идеальный состав сверхпрочного бетона. Это значительно упрощает и ускоряет процесс разработки новых рецептур и оптимизации уже существующих.


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