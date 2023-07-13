Сокращение экспорта и импорта Китая в июне привело к тревоге экспертов

Объем экспорта Китая снизился на 12,4% в июне по сравнению с прошлым годом, что оказалось хуже ожиданий аналитиков Reuters (9,5%). Это самое значительное падение экспорта за последние три года, с февраля 2020 года, когда страна ввела строгие антиковидные меры. Майский экспорт также уменьшился, но уже на 7,5%.

Импорт товаров в Китай также сократился в июне на 6,8%, что оказалось хуже прогнозов аналитиков Reuters (4%). Майский импорт уменьшился на 4,5%. Представители Таможенного управления объяснили резкое падение экспорта “слабым восстановлением мировой экономики, замедлением международной торговли и инвестиций, растущим протекционизмом”.

Эксперты отмечают, что в текущей ситуации китайскому руководству необходимо активнее развивать внутренний спрос. “Китаю приходится зависеть от внутреннего спроса”, – цитирует телеканал CNBC президента и главного экономиста инвесткомпании Pinpoint Asset Management Чживея Чжаня. – “В ближайшие несколько месяцев главным вопросом будет то, сможет ли внутренний спрос восстановиться без существенного стимулирования со стороны правительства”.