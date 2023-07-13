 

Названы первые признаки рака печени

13.07.2023, 16:47, Разное
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Поиск первых сигналов заболевания играет важную роль в борьбе с раком печени, который занимает восьмое место по распространенности причин смерти от онкологических заболеваний. Как и в случае любой болезни, раннее обнаружение симптомов позволяет обратиться за помощью вовремя. Однако рак печени характеризуется особой опасностью, поскольку его признаки могут оставаться незаметными до поздних стадий развития.

Поэтому крайне важно знать о потенциальных предупреждающих сигналах. Иногда симптомы могут появиться задолго до появления явных признаков заболевания. Врач-гепатолог Алла Южнова, выступая специально для МедикФорума, подчеркнула: “Признаки и симптомы рака печени часто не проявляются до поздних стадий заболевания, но иногда они могут проявиться раньше. Если вы обратитесь к врачу, когда впервые заметите симптомы, ваш рак может быть диагностирован раньше, когда лечение, скорее всего, будет полезным.”

Тем не менее, признаки рака печени могут быть ошибочно приняты за симптомы других заболеваний. Алла Южнова назвала два основных симптома рака печени: чувство сытости после небольшого приема пищи и тошноту или рвоту. Однако эти признаки также могут быть связаны с расстройствами желудка, при которых чувство сытости, вздутие живота и тошнота являются общими симптомами.

Диспепсия, ощущение дискомфорта после еды, также может сопровождаться болью в животе, что является еще одним признаком рака печени. Многие симптомы этого заболевания могут быть связаны с другими проблемами со здоровьем. Южнова подчеркнула: “На самом деле, многие из этих симптомов, скорее всего, вызваны другими состояниями. Если у вас есть какие-либо из этих симптомов, важно, чтобы они были проверены врачом, чтобы можно было найти причину и, при необходимости, начать лечение”.

Среди других “наиболее распространенных” симптомов рака печени можно выделить потерю веса без усилий, потерю аппетита, увеличение печени (ощущаемое как распирание под ребрами справа), увеличение селезенки (ощущаемое как распирание под ребрами слева), боль в животе или возле правой лопатки, отек или скопление жидкости в брюшной полости, зуд, а также пожелтение кожи и глаз (желтуха).


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