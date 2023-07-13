Волосы будут как в салоне: как окрасить их в домашних условиях

Если вы хотите сэкономить время и деньги, не торопитесь отправлять в салон. Окрашивание волос можно производить и дома, если придерживаться определенных рекомендаций. О том, как это сделать правильно, чтобы эффект был потрясающим, пойдет речь в данной статье.

Выбор краски

Определитесь с цветом, найдите тот, который максимально подходит к вашему натуральному. Рассмотрите два оттенка, идущих до выбранного вами цвета и после него. Также рекомендуется выбирать качественную краску от хороших проверенных производителей. Если у вас ломкие и поврежденные волосы, будет правильным решением остановить свой выбор на красителе с ухаживающими компонентами. На седых волосах лучше держится специальная краска для седины. Никогда не смешивайте несколько цветов и обязательно проведите тестирование на запястье, чтобы не вызвать аллергической реакции. Можно также окрасить частичку нижней пряди, чтобы убедиться в том, что вы получите нужный оттенок.

Мытье волос

Его надо произвести за два или три дня до окрашивания. Особенно то касается блонда, поскольку наличие натуральных масел на голове убережет и волосы, и кожу от агрессивного воздействия краски. Если голова уж очень грязная, а покрасить локоны надо срочно, выберите бережную краску без вредных компонентов (например, аммиака) и нанесите ее после мытья волос. Помните о том, что окрашивать нужно сухие пряди, разделяя волосы на части и начиная с корней.

Приготовление краски

Выберите посуду, в которой будете разводить краску. Никогда не наносите ее непосредственно с флакона. В этом случае вы не сможете ее качественно взболтать (компоненты не соединятся и не смогут на сто процентов взаимодействовать), и она может лечь не равномерно. Повторите работу мастера в салоне, который выдавливает краску в специальную мисочку и наносит при помощи кисточки (вы можете использовать зубную щетку). Избегайте металлических емкостей и инструментов, поскольку реакция может быть разной, и цвет непредсказуемым (есть риск изменения цвета на зеленый или голубой).

Предупреждение окрашивания кожи

Будет разумным решением перед началом окрашивания волос нанести на кожу головы вдоль линии роста жирный крем, вазелин или бальзам для губ. Если вы об этом забыли или случайно вышли за пределы обработанных участков, позаботьтесь о том, чтобы приобрести специальное средство для снятия краски. Некоторые производители предусмотрительно вкладывают их в упаковку вместе с другими компонентами.

Зеркало заднего вида

При окрашивании используйте зеркало заднего вида (поставьте два зеркала напротив друг друга). Вам необходимо следить на процессом, чтобы равномерно покрыть поверхность всех волос и не оставить не закрашенные пряди. Если такой возможности нет, попросите подругу или кого-то из близких. Научите их наносить краску и пусть они помогут вам сделать это на затылочной зоне, которая не попадает в зону вашего обозрения.

Изменение интенсивности цвета

Если цвет получился слишком темным, соедините осветляющий шампунь с пищевой содой в пропорции один к одному. Подержите смесь на волосах в течение пяти минут, после чего смойте. Если цвет слишком бледный, нанесите на бледные участки краску с более ярким цветом и оставьте на половину указанного в инструкции времени. Если ничего не получилось, отправляйтесь за помощью к профессионалам.

Уход

Окрашивайте волосы, строго следуя инструкциям на упаковке краски. Если используете специальные блики (сегодня такая концепция в тренде), наносите блики на пряди зубной щеткой. Перед смыванием покройте эти участки кокосовым маслом или маской для волос во избежание появления зеленого или серого оттенка.

Окрашенные волосы рекомендуется мыть специальным шампунем (для окрашенных волос). Мыть голову нужно реже, чтобы не смывать краску, поэтому есть смысл чередовать использование жидкого и сухого шампуней. Исключите применение горячих приборов или сократите его до минимума. Разумным решением будет для поддержания интенсивности цвета использовать тонирующий лосьон.