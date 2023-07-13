Одна из главных проблем зрелой женщины: тонкости выщипывания и оформления бровей после 50

Красивые и идеально оформленные брови оптимально подчеркивают черты лица. Как правильно выщипывать брови после 50? Какая форма бровей будет делать вас моложе? На эти вопросы вы найдете подробные ответы в сегодняшней статье.

Красиво оформленные брови подчеркивают наши глаза и улучшают в целом внешний вид. Брови идеальной формы значат гораздо больше, чем вы думаете. Чтобы немного омолодить свое лицо и добавить красоты, женщины после 50 могут использовать самые разные советы и хитрости. И это относится как к макияжу, так и к нарядам. В конце концов, все мы хотим сохранить свою молодость и свежее сияние как можно дольше, а это возможно только при правильном уходе.

Как правильно выщипывать брови после 50

По словам психологов, возраст — это не более чем просто число. Не важно, 30 вам или 50 лет – каждая женщина прекрасна, независимо от того, как она одета или во что она одета. Но когда дело доходит до красивых бровей после 50, на самом деле есть несколько хитростей, которые помогут вам выглядеть на несколько лет моложе.

С возрастом наши волосы естественным образом редеют. Это касается не только шевелюры на голове, но и наших бровей. Волосяные фолликулы со временем становятся слабее, а маленькие волоски отрастают медленнее. Хорошая новость заключается в том, что нам больше не нужно выщипывать брови каждые 2 дня. Но о грамотном уходе забывать не стоит.

Чтобы брови были в идеальной форме, используйте косметическое зеркало с увеличительным эффектом. Кроме того, лучше всего выщипывать брови после душа, так как пар и тепло смягчат кожу. Это, в свою очередь, обеспечивает более легкое выдергивание волосков. В качестве альтернативы вы можете приложить теплое полотенце к лицу на 2-3 минуты непосредственно перед проведением процедуры.

Найдите идеальную форму бровей

Найти идеальную форму бровей, которая лучше всего подчеркнет черты лица и сделает его более привлекательным, — непростая задача. Правильная форма позволяет нам выглядеть свежее и даже немного моложе. Если вы не знаете, как сделать красивые брови после 50, попробуйте набор трафаретов. Просто выберите трафарет, максимально приближенный к вашей естественной форме бровей. Заполните пространство внутри трафарета тенями для бровей, а затем выщипывайте лишние волоски.

В качестве альтернативы вы можете определить форму бровей с помощью карандашного метода. Вот краткое руководство по тому, как это сделать:

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Используйте средства и инструменты для укладки

Чтобы иметь красивые брови после 50, есть несколько инструментов, которые должны быть в любой косметичке. Помимо качественного пинцета, вам также понадобятся маленькие ножницы, скошенная кисть. Чем старше мы становимся, тем длиннее растут так называемые «волоски-изгои». И здесь в игру вступают ножницы.

Для идеальной формы сначала расчешите брови, а затем ножницами подровняйте более длинные волоски. Скошенная кисть позволит легко нанести тени или любое другое средство для укладки для бровей. А круглая кисть поможет уложить брови в их естественное положение и удалить излишки макияжа.

Как накрасить брови

Красивые брови после 50 лет придают нашему лицу больше характера и сразу делают нас моложе. К сожалению, со временем появляются небольшие пробелы по линии роста волос. Карандаш идеально подходит для заполнения этих пробелов и макияжа бровей.

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Чтобы добиться максимально естественного результата, вы всегда должны выбирать оттенок, который соответствует цвету ваших волос или линии роста волос. Если у вас светло-каштановые или светлые волосы, выбирайте мягкие, светло-коричневые тона. Чем темнее ваши волоски, тем темнее должен быть цвет бровей. Однако имейте в виду, что слишком темные брови могут сделать весь макияж ненатуральным и прибавить вам несколько лет.

Карандаш для бровей

Вот краткая инструкция, как накрасить брови карандашом:

Сначала расчешите брови тонкой кистью и нарисуйте небольшие линии в промежутках тонким карандашом для бровей. Всегда начинайте с переносицы и медленно идите по направлению к вискам. Не торопитесь с этим процессом. Чем тоньше штрихи, тем естественнее будут выглядеть ваши брови.

Тени для бровей

Тени для бровей — еще один популярный способ получить красивые брови после 50. Чтобы гарантировать максимально естественный результат, большинство продуктов обычно имеют два оттенка коричневого. Наносить тени следует грубой маленькой кистью, которая обычно входит в палитру. Они способны творить чудеса, особенно у женщин с очень тонкими и светлыми бровями. Кроме того, идеально подходят для заполнения небольших пробелов в бровях. Для этого сначала придайте бровям нужную форму, а затем нанесите на кисть немного теней. Поместите ее на внутренний край и аккуратно нанесите по направлению роста волос.

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Как можно оформить брови красиво самостоятельно

Если вы хотите выглядеть моложе, вы, конечно, можете покрасить брови самостоятельно. Сегодня с легкостью можно найти множество наборов красок разных цветов в Интернете и даже в аптеке, которые идеально подходят для этой процедуры. А чтобы не столкнуться с неудачным результатом, воспользуйтесь приведенной ниже инструкцией:

Сначала удалите макияж с бровей тоником для лица и нанесите на них увлажняющий крем. Используйте кисть, входящую в набор, чтобы прорисовать желаемую форму. Это будет выглядеть особенно естественно, если сначала вы нарисуете заднюю часть, а затем переднюю. Дайте краске вступить в реакцию, как это указано в инструкции на упаковке. Затем тщательно сотрите ее влажной тканью или ватным диском. Имейте в виду, что чем дольше вы оставляете краску, тем темнее будут брови.

Сам процесс занимает немного времени, а результат сохраняется на несколько недель.