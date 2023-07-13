 

“Роснефть” ведет исследования в Восточной Арктике

13.07.2023, 15:45, Разное
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Роснефть, одна из крупнейших нефтегазовых компаний в России, ведет масштабные научные исследования на шельфе Восточной Арктики. Организация этих исследований осуществляется с целью более глубокого изучения региона, разработки новых технологий и экологически безопасной добычи природных ресурсов.

Шельф Восточной Арктики является уникальной территорией, имеющей огромный потенциал в области энергетики. Однако, осуществление добычи здесь требует особого внимания к экологическим аспектам, учета климатических условий и бережного отношения к природным ресурсам.

Роснефть активно сотрудничает с научными и исследовательскими организациями, такими как Российская академия наук и Мурманский государственный технический университет, для проведения комплексных научных исследований в регионе. Эти исследования включают в себя анализ морской геологической структуры, определение запасов нефти и газа, изучение морских организмов и воздействия добычи на окружающую среду.


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