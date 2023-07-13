 

Ученые оценили, как потребление насекомых влияет на здоровье человека

13.07.2023, 15:40, Разное
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Съедобные насекомые считаются очень питательной пищей во многих странах, включая Африку, Азию, Австралию, Океанию и Латинскую Америку. Люди потребляют более 2000 видов насекомых; из них жуки, гусеницы, пчелы, осы, муравьи, кузнечики, саранча, сверчки, насекомые, стрекозы, термиты, мухи и тараканы являются наиболее часто употребляемыми в пищу насекомыми во всем мире.  

В этом систематическом обзоре ученые проанализировали результаты рандомизированных контролируемых испытаний и исследований, изучающих влияние потребления насекомых на здоровье взрослых людей. Ученые провели поиск в различных научных базах данных, чтобы выявить исследования на людях in vivo, опубликованные в период с 2012 по 2022 год. Из первоначального скрининга 1063 исследований они выбрали девять рандомизированных контролируемых испытаний и пять исследований по оценке аллергенности.

Основными результатами выбранных исследований были абсорбция железа, абсорбция аминокислот и синтез мышечного белка, синтез аминокислот и регуляция аппетита, микробиота и лечение заболеваний. Продукты на основе насекомых, протестированные в этих испытаниях, включали белок или муку, полученную из сверчков, малых мучных червей и шелковичных червей.

Этот систематический обзор существующей литературы показывает, что белки насекомых являются ценным источником питания со многими преимуществами для здоровья. Необходимы дальнейшие исследования, чтобы полностью понять безопасность и преимущества съедобных насекомых, чтобы их можно было ввести в обычный рацион человека.


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