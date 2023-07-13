Поставщик кошмаров. Глава II. Комплимент от шефа

Евгения Пригожина обвиняют в отравлениях школьников — а он зарабатывает деньги на них и на военных.

Продолжаем публикацию сериала о жизни хозяина ЧВК «Вагнер», по поводу деятельности которого «Новая газета» провела не одно журналистское расследование. В первой серии документального сериала вы узнали о том, как Евгений Пригожин прошел путь от продавца хот-догов до главы частной армии и при каких обстоятельствах познакомился с Владимиром Путиным. А сегодня мы расскажем, как Пригожина обвиняли в отравлениях школьников, но он продолжил поставлять горячее питание не только в школы, но позже и в армию.

Широкая публика впервые услышала о бизнесмене Пригожине в конце августа 2011 года, когда из школ на юго-востоке и севере Москвы начали массово увольнять поваров и посудомоек. Людей лишали работы, потому что у школьных столовых появился новый «хозяин» — тендер на поставку питания в учебные учреждения выиграла тогда еще мало кому известная компания «Конкорд».

Сумма контракта по нынешним меркам кажется незначительной — 1,6 млрд рублей. Но это ведь было только начало.

Выход Пригожина в массы оказался неудачным: увольнения — еще полбеды, но и еды школьники в начале учебного года не получили. «Конкорд» просто не успел оборудовать столовые. Бизнесмену пришлось оправдываться: «Так как на нас еще была возложена установка оборудования и все остальные технологические процессы, то не все так гладко, к сожалению. Где-то проблемы с электричеством, где-то еще что-то… Мы все решаем. Поэтому, возможно, в некоторых школах несколько дней еще будут какие-то проблемные моменты. Но я думаю, что до 10 сентября мы их решим. Даже раньше. <…> Просто время на подготовку было коротким. У нас конкурс на организацию питания в школах прошел только две недели назад. <…> Нам немножко кое-где времени было недостаточно», — объяснялся он сбивчиво.

А потом выяснилось, что проблема не только в задержках поставок. Петербургские школы, учащихся которых Пригожин без лишнего шума кормил еще до своего прихода в Москву, решили высказать бизнесмену свои претензии.

Поняв, что шквал критики слишком плотный, Пригожин избрал самую проверенную в РФ тактику — просто перестал отвечать. И продолжил захватывать рынки. Отладив систему в школах, начав кормить детей пусть и невкусно, но стабильно, бизнесмен предложил свои услуги больницам и армии.

В конце 2012 года его структуры получили 92 из 100 млрд рублей, выделенных на питание военных в 2013 и 2014 годах. С тех пор денежный поток от Минобороны к Пригожину не иссякал.

Если бы государство понимало, к чему приведет безразмерное финансирование улыбчивого питерского бизнесмена с криминальным прошлым, оно, может, хотя бы в целях самосохранения перестало бы давать ему деньги. Тем более что повод подвернулся в 2018 году.

В декабре у сотен детей, живущих на юго-востоке Москвы, появились схожие симптомы: рвота, расстройство желудка, повышенная температура. Многих пришлось госпитализировать в тяжелом состоянии, некоторые оказались в реанимации. В материалах прокурорской проверки говорилось: «Причиной групповой заболеваемости послужило употребление в пищу продукта, содержащего бактерии кишечной палочки». Всех заболевших объединяло одно: они ходили в детские сады, питание в которые поставляли пригожинские компании.

Эпидемическое расследование подтвердило: причина — в некачественной пище. И здесь бы, кажется, с Пригожиным могли разорвать все контракты. Но инцидент решили замять: Роспотребнадзор оштрафовал «Конкорд» на 2 миллиона рублей, трем десяткам родителей присудили компенсацию в 10 тысяч, кому-то Пригожин возместил моральный вред и расходы на лечение добровольно. На том все и закончилось.

Бизнес продолжил набирать обороты.

С 2011 по 2023 год пищевая империя Евгения Пригожина получила госзаказов на 845 млрд рублей. Прибыль от этого бизнеса легла в основу его финансового могущества.

ПОДРОБНЕЕ ОБ ЭТОМ ПЕРИОДЕПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУЕТ

В следующей главе вы узнаете, как Пригожин обзаводится «фабрикой троллей» и собственной медиаимперией, начинает войну с независимыми СМИ и посылает туда своих агентов.

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