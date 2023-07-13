 

Елена Исинбаева откроет общественную приемную для россиян на Тенерифе

13.07.2023, 15:33, Разное
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Двукратная олимпийская чемпионка в прыжках с шестом Елена Исинбаева после переезда на Канарские острова решила заняться правозащитной деятельностью. Спортсменка намерена помогать россиянам за рубежом, оказавшимся в беде.

Санкции против России– Я не могла спокойно сидеть в России и наблюдать правовой произвол западных властей в отношении наших сограждан в Европе. Это же тотальная дискриминация целой нации, давшей миру Гоголя, Булгакова, Репина и других выдающихся русских деятелей искусства! Нельзя мерить всех по поступкам одного человека. Это неправильно, – заявила Исинбаева в интервью местному изданию La Bamba.

Олимпийская чемпионка планирует оказывать консультации российским бизнесменам, попавшим под санкции. Также в список её услуг войдет посредничество в сделках с приобретением и продажей недвижимости и получением виз в страны в Евросоюза.

Приёмная разместится в курортном особняке с богатой историей. На втором этаже здания в скором времени начнет работу фан-клуб Putin Team и региональное отделение «Единой России».

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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