 

Миллиардер Джек Ма потерял $30 млрд состояния из-за конфликта с китайскими властями

13.07.2023, 15:26, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Китайский миллиардер Джек Ма, соучредитель Alibaba Group, оказался на убытке в размере $30 млрд своего личного состояния после продолжительного двухлетнего конфликта с китайскими властями. Об этом пишет Business Insider.

Снижение состояния бизнесмена стало рекордным после того, как Китайский центральный банк наложил штраф в размере 7,12 млрд юаней ($985 млн по текущему курсу) на Ant Group – технологического гиганта, соучредителем которого является Джек Ма.

На данный момент, по состоянию на 12 июля, Джек Ма обладает около $30 млрд долларов, что является половиной от его личных финансов, которые он имел в октябре 2020 года, до начала конфликта с Пекином.

Провал миллиардера начался после его выступления в октябре 2020 года, в котором он раскритиковал систему финансового регулирования Китая. Скоро после этого китайские регулирующие органы обратили внимание на все бизнесы Ма, включая Alibaba и Ant. В то время Пекин даже приостановил IPO компании Ant.

С осени 2022 года Джек Ма, когда-то являвшийся самым известным предпринимателем Китая, начал избегать публичности и скрываться. Его видели в Нидерландах, Испании, Австралии, Таиланде и Японии, однако он не появлялся на публичных мероприятиях. В марте он посетил Китай для поездки в одну из школ.

По неофициальной информации, Пекин пытался уговорить Джека Ма вернуться на материковую часть Китая и продолжить работу в стране, но бизнесмен предпочел остаться за границей и уйти от своих компаний. По данным источников, он ныне постоянно проживает в Токио. В мае он присоединился к Токийскому университету в качестве приглашенного профессора.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

13.07 / Альянс в сфере искусственного интеллекта расширяет деятельность на квантовые технологии

13.07 / ФНС ввела систему автоматического списания налогов с виртуального кошелька налогоплательщика

13.07 / Скандалы: Золотой ребенок и жертва мошенников

13.07 / Максимально «в лоб»

13.07 / Мнение: 30 лет капитализма — это мало

13.07 / Скандалы: По стройке смирно

13.07 / Мариинский театр заменил месяц Вагнера декадой балета «Спартак»

13.07 / Компания Renault презентовала обновленную модель Arkana

13.07 / Спортивный электрокар Caterham Project V 2023 официально презентован

13.07 / Слушания строгого режима

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика