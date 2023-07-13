Миллиардер Джек Ма потерял $30 млрд состояния из-за конфликта с китайскими властями

Китайский миллиардер Джек Ма, соучредитель Alibaba Group, оказался на убытке в размере $30 млрд своего личного состояния после продолжительного двухлетнего конфликта с китайскими властями. Об этом пишет Business Insider.

Снижение состояния бизнесмена стало рекордным после того, как Китайский центральный банк наложил штраф в размере 7,12 млрд юаней ($985 млн по текущему курсу) на Ant Group – технологического гиганта, соучредителем которого является Джек Ма.

На данный момент, по состоянию на 12 июля, Джек Ма обладает около $30 млрд долларов, что является половиной от его личных финансов, которые он имел в октябре 2020 года, до начала конфликта с Пекином.

Провал миллиардера начался после его выступления в октябре 2020 года, в котором он раскритиковал систему финансового регулирования Китая. Скоро после этого китайские регулирующие органы обратили внимание на все бизнесы Ма, включая Alibaba и Ant. В то время Пекин даже приостановил IPO компании Ant.

С осени 2022 года Джек Ма, когда-то являвшийся самым известным предпринимателем Китая, начал избегать публичности и скрываться. Его видели в Нидерландах, Испании, Австралии, Таиланде и Японии, однако он не появлялся на публичных мероприятиях. В марте он посетил Китай для поездки в одну из школ.

По неофициальной информации, Пекин пытался уговорить Джека Ма вернуться на материковую часть Китая и продолжить работу в стране, но бизнесмен предпочел остаться за границей и уйти от своих компаний. По данным источников, он ныне постоянно проживает в Токио. В мае он присоединился к Токийскому университету в качестве приглашенного профессора.