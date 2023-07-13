Альянс в сфере искусственного интеллекта расширяет деятельность на квантовые технологии

Ведущие компании страны, включая Сбер, объединились в альянс, посвященный искусственному интеллекту, и запускают новое направление работы в области квантовых технологий. Об этом пишет пресс-служба Сбера, ссылаясь на заявление вице-президента, директора управления исследований и инноваций , а также руководителя рабочей группы по квантовым технологиям Альянса в сфере ИИ Альберта Ефимова.

Согласно заявлению, искусственный интеллект является стратегической технологией современного мира, набирающей все большую скорость развития. Однако настоящий прорыв в области ИИ будет возможен при объединении с квантовыми вычислениями. Это сочетание позволит открывать доступ к адаптивным материалам и новым лекарствам, а также даст возможность роботам лучше понимать сложности окружающего мира.

Ожидается, что синергия этих двух направлений поможет достичь значительных прорывов в исследованиях и технологическом прогрессе, а также создаст новые перспективы для бизнеса.

Основная цель рабочей группы заключается в поиске задач с наибольшим потенциалом для раннего практического применения квантовых вычислений в области искусственного интеллекта, а также в формировании базы алгоритмов и необходимой инфраструктуры.

Кроме того, Альянс намерен активно участвовать в подготовке и запуске образовательных программ для специалистов в области квантовых вычислений.

Ассоциация «Альянс в сфере искусственного интеллекта» объединяет ведущие технологические компании с целью развития искусственного интеллекта в РФ и обеспечения лидерства страны и компаний Альянса на глобальном технологическом рынке.