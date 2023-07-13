ФНС ввела систему автоматического списания налогов с виртуального кошелька налогоплательщика

С 1 января текущего года в РФ вступила в силу система автоматизации уплаты налогов, позволяющая Федеральной налоговой службе (ФНС) автоматически списывать средства с виртуального кошелька налогоплательщика, известного как Единый налоговый счет (ЕНС). Представитель ФНС прокомментировал особенности нового механизма.

Теперь налогоплательщику достаточно перечислить платежи на ЕНС, и налоговые органы самостоятельно распределят средства в соответствии с уплатой всех необходимых налогов. Информацию о текущем состоянии ЕНС можно узнать в личном кабинете на официальном сайте ФНС. Положительный баланс на счету означает переплату по налогам или получение налогового вычета, в то время как отрицательный баланс указывает на задолженность перед бюджетом. Всего новая система охватывает 72,7 миллиона налогоплательщиков. Введение этого механизма, в частности, решает проблему массовых ошибочных платежей.

Представитель ФНС назвал новую систему сервисным решением и подчеркнул, что бюджет будет получать только ту сумму, которая указана в налоговом уведомлении, а оставшиеся средства останутся на ЕНС.

Ведомство пояснило, что при нехватке средств на счету для полной оплаты налога, задолженность будет погашаться частично. Если имеется несколько неисполненных обязательств, то погашение будет происходить пропорционально. При положительном балансе на ЕНС средства будут списываться в первую очередь для погашения более ранних задолженностей, что, по словам представителя ФНС, избавит налогоплательщика от начисления пени.

Однако после перехода на ЕНС некоторые предприниматели столкнулись с необоснованным отображением отрицательного баланса, то есть задолженности перед бюджетом, в своих личных кабинетах. Чтобы решить проблемы, связанные с переходом на новую систему, правительство продлило срок направления требований об уплате налоговой задолженности и применения мер взыскания до 30 июня.

Кроме того, в результате перехода на ЕНС возникли задержки в зачислении налога на доходы физических лиц (НДФЛ) в региональные бюджеты. Глава ФНС Даниил Егоров оценил недополученную сумму НДФЛ регионами в 188 миллиардов рублей. В ходе представления отчета ФНС в Совете Федерации в мае г-н Егоров заверил, что до конца года средства будут переданы в регионы. Однако он также отметил, что проблемы с ЕНС в целом решаются: ограниченный функционал личных кабинетов налогоплательщиков был расширен, а количество ошибочных платежей быстро уменьшается.