ABC News – американцы стали чуть прохладнее относиться к НАТО — и к Украине

Согласно свежим исследованиям общественного мнения в США, доля американцев, которые положительно отзываются о НАТО, сократилась за минувший год на 5 процентных пунктов, передаёт ABC News. Как разъяснил корреспондент канала, такое падение прежде всего обусловлено тем, что американская публика начинает терять интерес к конфликту на Украине — и если он затянется, администрации Байдена станет сложнее оказывать Киеву настолько же щедрую поддержку, как сейчас.

Итак, президент продолжает своё зарубежное турне — а тем временем нам поступают свежие данные соцопросов об отношении американцев к Североатлантическому альянсу: как свидетельствует недавнее исследование Центра Пью, хотя большинство американцев по-прежнему оценивают НАТО положительно, доля таких респондентов сократилась за минувшие 12 месяцев на 5 процентных пунктов. Кроме того, другие свежие опросы также показывают, что хотя поддержка курса на помощь Украине сохраняется в американском обществе на высоком уровне, она, по всей видимости, идёт на спад. С подробностями — корреспондент ABC News Гален Друк.

Гален, почему, на ваш взгляд, американцы уже не питают такой большой страсти к НАТО, как прежде, и что мог бы предпринять в ходе своей нынешней поездки Байден, чтобы укрепить веру американцев в альянс?

ГАЛЕН ДРУК, корреспондент ABC News, продюсер подкаста Fivethirtyeight: То, что мы сейчас здесь наблюдаем, отчасти связано с тем, что конфликт на Украине по сравнению с минувшим годом несколько подстёрся из заголовков газет. В итоге, если в прошлом году положительно о НАТО отзывались 67 процентов американцев, на сегодняшний день таких респондентов стало 62 процента. Получилось сокращение на 5 процентных пунктов — пусть даже, как вы уже упомянули, в поддержку НАТО всё равно выступают большинство американцев, — и наблюдать подобное мы стали на фоне того, как тема Украины начала терять для американцев актуальность.

Но есть здесь и ещё один элемент, и заключается он в том, что Дональд Трамп, будучи президентом, а также даже раньше, во время предвыборной кампании, постоянно высказывал всё более громкие сомнения в том, что НАТО действительно имеет настолько большое значение для американцев, а также критиковал входящие в альянс страны за то, что они не выполняли по-честному свою часть обязательств в плане выделения определённой части бюджета на оборонные нужды. Трампу, видимо, удалось убедить часть аудитории республиканцев в том, что НАТО — не такой полезный альянс, как когда-то считали американцы.

Получается, что мы наблюдаем два фактора: с одной стороны, Украина в целом начинает пропадать из заголовков, а с другой — американцы сейчас весьма скептически настроены по вопросу того, какой вклад вносят остальные страны в общий оборонный альянс.

Байден, как известно, хочет эту тенденцию переломить — но что же он может сделать? Как мне кажется, в первую очередь он может разъяснить американцам, почему конфликт на Украине и агрессивное поведение РФ в рамках этого конфликта самым непосредственным образом влияют на их жизнь. Эти события, наверное, ощущаются не настолько уж важными для людей в повседневной жизни, ведь разворачиваются они где-то далеко — а потому, если Байден действительно считает их важными, нужно объяснить, почему они имеют такое большое значение для страны в оборонном плане, дать американцам это понять.

Ещё ему было бы не лишним попытаться как-то понагляднее показать, что в последние годы европейские страны стали выделять всё более существенные доли своих бюджетов на нужды НАТО. Этот рост мы видели.

Итак, к президенту Зеленскому положительно относятся 56 процентов американцев, однако сторонники Республиканской партии выказывают всё более скептический настрой насчёт поддержки Вашингтоном Украины. Поясните нам эти цифры.

ГАЛЕН ДРУК: Когда американцам в целом, вне зависимости от политических предпочтений, задают вопрос: «Считаете ли вы, что США должны поддерживать Украину столько, сколько потребуется, или же им следует попытаться урегулировать этот конфликт как можно скорее, даже если это будет означать, что Киеву придётся уступить часть своих территорий России?», распределение получается примерно такое: 60 с небольшим процентов американцев считают, что нужно поддерживать страну столько, сколько потребуется, а 30 с небольшим — что нужно попытаться приблизить окончание конфликта, даже если для этого Украине придётся отдать какие-то земли России. И скептицизм по этому вопросу большей частью исходит от сторонников Республиканской партии. Когда этот конфликт только начинался, с утверждением, что США оказывают Украине слишком большую поддержку, соглашались всего около 9 процентов этой аудитории — а сейчас эта доля достигла 44 процентов.

Отчасти то, что мы сейчас наблюдаем, связано с тем, что бывший президент Трамп и другие участники республиканских праймериз задают вопросы о том, насколько всё это вообще актуально для жизни американцев: слова о том, что США оказывают Украине слишком большой объём помощи, мы слышали от самого Трампа, а от губернатора Флориды Рона Десантиса — что этот конфликт не входит в список важнейших интересов страны.

Итак, именно здесь получается определённый разброс мнений. В целом же американцы по-прежнему высказываются за сохранение текущего уровня поддержки.

А что же соцопросы говорят о том, как смотрят американцы на этот конфликт на фоне того, как меняется его характер и он всё больше затягивается?

ГАЛЕН ДРУК: Отличный вопрос. Пока общественное мнение в этом вопросе остаётся на стороне Байдена и демократов в целом: американцы лучше оценивают его реакцию на украинский кризис, чем и его деятельность в целом, и его результаты в таких, например, сферах, как экономика. Однако, если конфликт затянется на долгие годы — мы уже увидели, что интерес америанцев к этой теме за минувшие 12 месяцев подугас, и если эта тенденция закрепится, Байдену, вероятно, перестанет в долгосрочной перспективе удаваться убеждать граждан в том, что нужно продолжать тратить на всё это деньги в тех масштабах, что сейчас — а масштабы эти к настоящему моменту успели достичь 75 миллиардов долларов.

С нами был Гален Друк. Спасибо вам за цифры — и за разъяснения.

Дата выхода в эфир 11 июля 2023 года.

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