Максимально «в лоб»

В последние дни мы опять наблюдаем сюжеты и дискуссии, подталкивающие к эскалации военных действий. Вчера ночью выплеснулся наружу конфликт командующего активной на СВО 58-й армии генерала Попова — с военным руководством РФ.На днях завершился саммит НАТО в Вильнюсе, где Франция и США пообещали передать ракеты большей дальности украинской армии. До саммита Москва и Киев обещали начать взаимно применять более смертоносные кассетные боеприпасы.

Эскалация по верхней точке проходила еще совсем недавно — и когда в Беларусь доставили компоненты российского ядерного оружия, и когда о «нормальности» его применения говорилось в эфирах госпропаганды на миллионную аудиторию…

Вопрос для нашей аудитории сегодня мы формулируем максимально «в лоб».

Если бы от вас лично зависело решение о применении ядерного оружия на театре боевых действий, как вы поступили бы?

Проголосовать можно здесь

—