 

Максимально «в лоб»

13.07.2023, 14:15, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

В последние дни мы опять наблюдаем сюжеты и дискуссии, подталкивающие к эскалации военных действий. Вчера ночью выплеснулся наружу конфликт командующего активной на СВО 58-й армии генерала Попова — с военным руководством РФ.На днях завершился саммит НАТО в Вильнюсе, где Франция и США пообещали передать ракеты большей дальности украинской армии. До саммита Москва и Киев обещали начать взаимно применять более смертоносные кассетные боеприпасы.
Эскалация по верхней точке проходила еще совсем недавно — и когда в Беларусь доставили компоненты российского ядерного оружия, и когда о «нормальности» его применения говорилось в эфирах госпропаганды на миллионную аудиторию…

Вопрос для нашей аудитории сегодня мы формулируем максимально «в лоб».
Если бы от вас лично зависело решение о применении ядерного оружия на театре боевых действий, как вы поступили бы?

Проголосовать можно здесь

Источник: Новая газета


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

13.07 / Мнение: 30 лет капитализма — это мало

13.07 / Скандалы: По стройке смирно

13.07 / Мариинский театр заменил месяц Вагнера декадой балета «Спартак»

13.07 / Компания Renault презентовала обновленную модель Arkana

13.07 / Спортивный электрокар Caterham Project V 2023 официально презентован

13.07 / Слушания строгого режима

13.07 / Honor представляет самый тонкий складной смартфон Magic V2 с процессором Snapdragon 8 Gen 2

13.07 / Скандалы: Голосистая фея

13.07 / Домработница не нашла проблемы в словах Пугачевой про рабов и холопов: Что ж такого тут обидного?

13.07 / Кроссовер GAC GS8 нового поколения появился в РФ до старта продаж

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика