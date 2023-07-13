Мнение: 30 лет капитализма — это мало

Резкое снижение курса рубля стало неприятным сюрпризом для многих организаций. Цитирую из комментариев печальную историю про задвижки:

…мы объявили торги на задвижки. Конечный производитель — российский. Но за 5 рабочих дней цена подскочила почти на 30%, поэтому заново проводим процедуру. Ещё раз повторяю — конечный производитель российский, но бренд Европа. По требованию заказчика аналоги применить не можем. В итоге — наша организация заключила вроде бы хороший и выгодный договор по капитальному ремонту. Но так как цена поднялась не только на задвижки, но на даже на чисто российский продукт (например, металлопрокат), то теперь хотя бы в ноль свести, без убытков. И где выгода?

Где искать выгоду, понятно. Если мы вернулись к капитализму совсем недавно, то остальной мир непрерывно развивал экономику на протяжении последних веков. Поэтому мы можем подсматривать решения, придуманные соседями по планете, и копировать их себе.

К примеру, на случай резких колебаний курсов валют или цен на металлы существуют фьючерсы и опционы, позволяющие зафиксировать цены на будущее. Будущая прибыль зависит от курса доллара? Идём на биржу, покупаем фьючерс на доллар. Теперь мы знаем, что купим через полгода доллары по фиксированной цене. Конкретно в примере с задвижками эти доллары фирма поменяет на рубли, получит дополнительный доход и с этого дохода компенсирует удорожание задвижек.

Ещё неизвестно, удастся ли выиграть контракт, но вероятность этого высока? Тогда покупаем опцион на валюту или на металлы в качестве страховки. Если посидеть над таблицами и просчитать сценарии, можно довольно надёжно застраховаться от изменения закупочных или продажных цен. В этом, собственно, и заключается одна из главных функций бирж: дать бизнесу стабильность, защитить его от колебаний цен.

Цитирую из «Принципов» Рэя Далио:

Примерно в это время в McDonald’s задумались о введении в меню нового блюда – чикен макнаггетс, но медлили из-за обеспокоенности, что цены на куриное мясо вырастут и это негативно скажется на норме прибыли компании. Производители мяса курицы, такие как Lane, отказывались устанавливать на свой товар фиксированную цену, опасаясь, что их издержки могут начать расти, и тогда внакладе останутся они сами. Я задумался над решением этой проблемы, и мне в голову пришло, что в экономических терминах куриное мясо можно представить как птицу и ее корм. Самые волатильные издержки, о которых стоило беспокоиться производителям куриного мяса, – это цены на корм. Я показал Lane, как использовать сочетание фьючерсных контрактов на зерновые и соевые продукты, чтобы зафиксировать издержки, в результате чего они могли бы предложить фиксированную цену McDonald’s. Значительно снизив свой ценовой риск, в 1983 году McDonald’s предложил посетителям новое блюдо – чикен макнаггетс.

Я был очень рад, что помог этой идее стать реальностью. Я выявил похожий тип ценовых взаимоотношений на рынке крупного рогатого скота и мяса. Например, я показал откормщикам крупного рогатого скота, как они могут зафиксировать устойчивую норму прибыли за счет хеджирования хорошего соотношения цены между их статьями расходов (скот на откорме, зерновые и соевые продукты) и тем, что они собирались продавать (откормленный скот) через полгода. Я придумал способ, как продавать разные части свежего мяса по срочной сделке по фиксированным ценам гораздо ниже цен замороженного мяса и при этом с высокой рентабельностью. Сочетание глубоких знаний моих клиентов о том, как работает их бизнес, и моих о том, как работает рынок, было всем на пользу и повышало общую эффективность.

Эпизод относится к 1970-м. Сейчас на календаре 2020-е, и уже не нужно быть гениальным Рэем Далио, чтобы составить аналогичную схему страховки: всё давно отработано, включено в учебники и привычно. На складе ценный товар? Ставим охранную и пожарную сигнализацию, покупаем страховку. Наши сделки зависят от колебаний цен? Идём на биржу и страхуемся там от возможных колебаний цен…

Кстати, со страховками от пожара и кражи в России та же беда — бизнес категорически не хочет страховаться. При этом крупный бизнес можно понять, так как у какого-нибудь Магнита 16 тысяч магазинов, и если один из них сгорит, корпорация этого даже не заметит. Однако отказываются страховаться даже небольшие мастерские, в оборудование которых вложен весь капитал собственника, и которые в случае пожара с гарантией оставят владельца банкротом… Почему отказываются? Ответ я вынес в заголовок поста: потому что 30 лет капитализма — это мало.

Во-первых, у нас не развита инфраструктура. Теоретически фьючерсы и опционы на биржах продаются, однако на практике приходится изрядно попотеть, чтобы нормально страховку организовать — подходящих инструментов мало, адекватных предложений в стаканах — ещё меньше. Да, всё возможно, но часто для разработки удовлетворительной схемы нужен хороший специалист по бирже, каковых в России дефицит.

Ситуация с годами улучшается, наши биржи сейчас гораздо более развиты и гораздо менее ориентированы на условный Лондон, чем ещё 10 лет назад. Однако вот так просто застраховать свои сделки по щелчку пальцев у бизнеса навряд ли получится даже в 2023 — придётся думать, работать, напрягаться.

То же самое и со страховкой от пожара, например. Мелкий и средний бизнес зачастую сидит в помещениях, доставшихся стране в наследство от бестолковых девяностых или от ещё более ранних времён. Наводить там порядок дорого и хлопотно: проще махнуть рукой, «авось не загорится».

Вот этот настрой — «авось пронесёт» — вторая проблема молодости нашего капитализма. Российские предприниматели в массе своей плохо умеют строить планы, так что неприятности, которых вполне можно было избежать, часто оборачиваются для них разорительным сюрпризом. Хлопот у руководства всегда полно, везде бардак, поэтому большинство предпочитает не выстраивать надёжных схем, а махнуть рукой и сделать всё самым прямолинейным, пусть и несколько рискованным способом.

Со временем рынок всё это отфильтрует: предприниматели или научатся страховать риски, или отдадут свои доли рынка тем, кто уже научился. Под спрос подтянутся и биржи: в частности, государство озаботится наймом маркетмейкеров, чтобы те поддерживали живые торги по основным инструментам. Чтобы российский бизнес стал взрослее, нам достаточно просто ждать. Ещё 10-20 лет, и поведение средней компании станет более осознанным автоматически, само собой.