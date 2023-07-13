Скандалы: По стройке смирно

Аресты в строительной отрасли Самарской области вызывают вопросы к губернатору Дмитрию Азарову

На днях арестован экс-глава стройнадзора Самарской области Владимир Захарин, что, по сути, стало лишь эпизодом большого расследования в сфере регионального девелопмента. Не так давно за решеткой оказался местный министр строительства Николай Плаксин, а некоторые фигуранты дел уже попрощались с жизнью. В судах уже звучит фамилия министра строительства и ЖКХ РФ Ирека Файзуллина, и все больше вопросов возникает к губернатору Николаю Азарову.

Уроки «Культуры»

Самарский районный суд арестовал на два месяца бывшего руководителя Государственной инспекции строительного надзора (ГИСН) области Владимира Захарина. Ему инкриминируется преступление, предусмотренное ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в крупном размере). Следствие настаивает, что в период с октября 2018 года по март 2019 года подозреваемый получил скидку и беспроцентную рассрочку на покупку жилья в центре города взамен на сокрытие нарушений требований пожарной безопасности и способствовал выдаче заключения о соответствии объекта требованиям проектной документации. Депутат Госдумы Александр Хинштейн рассказал также о выемках документов в офисах ГИСН сразу после ареста Захарина.

Интересно, что экс-главу стройнадзора задерживают уже второй раз. В мае прошлого года Захарина и троих его подчиненных заподозрили в превышении должностных полномочий при реализации национального проекта «Культура» (п. «в» ч. 3 ст. 286 УК РФ), причем тогда тоже речь шла о сокрытии сведений о пожарной безопасности объектов. Впрочем, через некоторое время всех указанных фигурантов выпустили на свободу, хотя расследование уголовного дела по-прежнему продолжается.

Перешел дорогу

У дел, развивающихся вокруг Захарина есть свой кровавый след. В июне прошлого года, вскоре после первого задержания, в поле зрения следователей попал подрядчик строительства в рамках нацпроекта «Культура» — бывший генеральный директор ООО «Тет а тет „М“» и совладелец ГК «Абсолют» Денис Фельдблит, которого заподозрили в мошенничестве. (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Речь шла о строительстве Домов культуры Большечерниговском и Кинель-Черкасском районах.

Якобы глава стройфирмы подготовил и подписал акты о приемке выполненных работ, содержащие заведомо ложные сведения о наименовании материалов, работ и услуг, предусмотренных соглашением. Поскольку акты выполненных работ были подписаны уполномоченными лицами из числа чиновников, компания получила более 200 миллионов рублей, хотя, как настаивали следователи, из них не были выполнены работы более чем на 2,2 миллиона рублей. Летом прошлого года суд отправил Фельдблита под домашний арест.

Однако в конце декабря известного застройщика, которого тот же депутат Хинштейн называл ключевым фигурантом в деле Захарина, насмерть сбила машина на Московском шоссе в Самаре, когда тот переходил дорогу в неположенном месте. Впрочем, дело Захарина было на тот момент не единственным криминальным эпизодом в судьбе Фельдблита. В ноябре 2022 года Ленинский районный суд Самары признал застройщика виновным в мошенничестве при реализации нацпроекта «Экология», а именно – при строительстве второй очереди Пестравского группового водопровода. Прокуратура запрашивала для него реальный срок лишения свободы, однако суд приговорил его к трем годам условно.

Вплоть до министра

Тема коррупции в отрасли девелопмента Самарской области имеет свою историю и не ограничивается стройнадзором. В апреле нынешнего года в своем рабочем кабинете был задержан министр строительства Николай Плаксин. Причем от сотрудничества со следствием и дачи показаний он тогда отказался.

Министр был арестован на два месяца. Не помогли в том числе представленные защитой грамоты и благодарности от патриарха Московского и всея Руси Кирилла и одобрение работы регионального чиновника со стороны министра строительства России Ирека Файзуллина. Претензии к министру связаны с теми же ДК, строившимися в рамках нацпроекта «Культура», что и в случае с Захариным.

Исполняющим обязанности министра строительства назначили Михаила Асеева, который до последнего времени был заместителем Плаксина. И если последний до прихода на госслужбу работал топ-менеджером ГК ««Волгатрансстрой», то Асеев – выходец из ГК «Древо». Это не первый представитель данной группы компаний на министерском посту – с декабря 2018 до апреля 2021 года структуру возглавлял Евгений Чудаев, сын владельца Николая Чудаева. Этот период запомнился громкими скандалами: федеральные субсидии и крупные господряды растворялись в «Древе», планы по строительству жилья срывались, всерьез говорили о приватизации минстроя семьей Чудаевых. И даже сегодня, спустя два с лишним года после увольнения Евгения Чудаева с поста министра, эта компания остается в лидерах строительного рынка региона.

А еще раньше, осенью прошлого года, был арестован глава областного фонда капитального строительства Александр Константинов. Следствие настаивало, что тот вступив в сговор с подрядчиком — ООО «Волгарегионстрой-С», совершал хищения средств фонда путем завышения объемов и стоимости работ, причинив тем самым ущерб на 2,2 миллиона рублей.

Понятно, что в таких обстоятельствах, несмотря на заявления правительства области о всемерном содействии следствию, вопросы рано или поздно могут возникнуть и к губернатору Самарской области Дмитрию Азарову. Тем более, с учетом неназванных выше уголовных разбирательств с участием бывшего главы фонда капремонта Михаила Архипова, главы гособлстройэкспертизы Александра Балашова, руководителя областной госжилинспекции Андрея Абриталина, экс-руководителя департамента строительства Самары Сергея Шанова.

А кроме того, после выявленного ФАС картельного сговора, в числе фигурантов которого оказался департамент градостроительства Самары.

Масштабы криминала даже в одной отдельно взятой сфере строительства в Самарской области впечатляют. Губернатору пока удается дистанцироваться от них, однако вопрос о том, насколько глубоко проросли преступные связи в органах власти, и не дойдет ли скандал в том числе и до федерального правительства – остается. Тем более, что фамилия министра строительства и ЖКХ РФ Ирека Файзуллина на одном из судебных заседаний уже прозвучала.

Василий Ильин

Оригинал материала: “Наша Версия”