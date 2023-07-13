 

Мариинский театр заменил месяц Вагнера декадой балета «Спартак»

13.07.2023, 13:33, Разное
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Руководство Мариинского театра официально перенесло месяц Рихарда Вагнера на октябрь 2023 года.

Вместо произведений немецкого композитора зрители смогут увидеть лучшие отечественные балетные постановки – «Спартак», «Красный мак» и «Лебединое озеро».

– Мы приняли решение перенести месяц Вагнера по многочисленным просьбам простых граждан – жители Петербурга и гости города отдают предпочтение российским и советским произведениям. Поэтому мы проведем три декады балета, начнём с легендарного «Спартака», а дальше будет только лучше, – сообщил заведующий балетной труппой Юрий Фатеев.

Руководство Минкульта поддержало инициативу Мариинского театра и призвало другие учреждения культуры оперативно рассмотреть вопрос об «импортозамещении» произведений авторов из недружественных стран.

– Последние 30 лет мы делали выбор в пользу так называемых мировых классиков – Вивальди, Вагнер, Моцарт, Бетховен, – говорит заместитель министра культуры Надежда Преподобная. – При этом мы стали забывать, что у нас есть десятки великих русских композиторов, писателей, уникальная балетная школа. Призываю всех деятелей культуры провести в подведомственных организациях хотя бы один месяц российских авторов.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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