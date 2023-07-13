Мариинский театр заменил месяц Вагнера декадой балета «Спартак»

Руководство Мариинского театра официально перенесло месяц Рихарда Вагнера на октябрь 2023 года.

Вместо произведений немецкого композитора зрители смогут увидеть лучшие отечественные балетные постановки – «Спартак», «Красный мак» и «Лебединое озеро».

– Мы приняли решение перенести месяц Вагнера по многочисленным просьбам простых граждан – жители Петербурга и гости города отдают предпочтение российским и советским произведениям. Поэтому мы проведем три декады балета, начнём с легендарного «Спартака», а дальше будет только лучше, – сообщил заведующий балетной труппой Юрий Фатеев.

Руководство Минкульта поддержало инициативу Мариинского театра и призвало другие учреждения культуры оперативно рассмотреть вопрос об «импортозамещении» произведений авторов из недружественных стран.

– Последние 30 лет мы делали выбор в пользу так называемых мировых классиков – Вивальди, Вагнер, Моцарт, Бетховен, – говорит заместитель министра культуры Надежда Преподобная. – При этом мы стали забывать, что у нас есть десятки великих русских композиторов, писателей, уникальная балетная школа. Призываю всех деятелей культуры провести в подведомственных организациях хотя бы один месяц российских авторов.

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