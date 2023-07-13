Компания Renault презентовала обновленную модель Arkana

Французский автомобильный гигант Renault презентовал новую версию кроссовера Renault Arkana.

Новинку станет возможным приобрести в комплектациях Evolution, Techno и Esprit Alpine. Среди обновлений указали увеличенные 19-дюймовые диски, стильную решетку радиатора и улучшенные детали интерьера салона. Покупателям доступны версии кроссовера Renault Arkana с бензиновым агрегатом и гибридной установкой. В базовой версии установили 1,3-литровый мотор на 140 и 160 л.с. мощности.

Кроме того, новинка способна разогнаться до 100 км в час за 9.1 секунды. Что касается гибридного кроссовера, то он обладает улучшенным показателем расхода топлива, который экономичнее бензиновой модификации на 40%.