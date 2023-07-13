Спортивный электрокар Caterham Project V 2023 официально презентован

Автопроизводитель Caterham продемонстрировал новую спортивную модель под названием Caterham Project V 2023.

Несмотря на то, что ранее уже называли некоторые особенности транспортного средства, теперь публика может ознакомиться со всеми деталями автомобиля и его характеристиками. Автомобиль представляет собой новое исполнение модели Caterham Seven. Производителем установлен электрический агрегат на 271 л.с. мощности. Запас хода на электротяге составит до 400 километров.

Новинка заряжается до 80% за 15 минут, чем превосходит остальных конкурентов в своем ценовом сегменте. Кузов и шасси исполнены из алюминиевого композита и углеродного волокна, благодаря чему снизился вес транспортного средства.