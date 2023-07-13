 

NTD – наплыв туристов в Риме создаёт проблемы для местных жителей

13.07.2023, 13:02, Новости дня
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Италия остаётся одним из самых популярных туристических направлений в мире и ожидается, что в этом году здесь побывает даже больше туристов, чем было до начала пандемии. Однако жителей Рима перспектива такого наплыва путешественников не радует, передаёт NTD. Они жалуются, что всё больше страдают от хронических проблем в сфере услуг и инфраструктуры, включая перебои с общественным транспортом, которые лишь усугубляются летом из-за большого количества людей.

Италия — и в частности, Рим, — в этом году ожидают рекордного наплыва туристов. В целом эта страна — одно из самых популярных туристических направлений в мире.

Глава Ассоциации отелей Рима отмечает, что в этом году туристов даже больше, чем в 2019 (до пандемии). Ожидается, что столицу в 2023 посетит 30 миллионов человек.

ДЖАНЛУКА ДЕ ГАЭТАНО, глава Ассоциации отелей Рима: Турист — не что иное, как «временный гражданин». Если горожане довольны, туристы тоже довольны.

Впрочем, жителей столицы перспектива наплыва путешественников не радует: они говорят, что страдают от хронических проблем с общественными услугами, такими как транспорт. Центр города пересекает всего две линии метро, при этом на дорогах в Риме постоянно заторы и пробки.

Общественный транспорт работает с перебоями из-за задержек и забастовок. Также пускают меньше автобусов и троллейбусов, поскольку у детей и студентов летние каникулы.

МЕСТНАЯ ЖИТЕЛЬНИЦА: Может быть, лучше не сокращать количество общественного транспорта летом? Даже если нет студентов, всё равно людей много, много туристов. Уже скоро тут начнётся хаос! Сейчас в часы пик пройти тут невозможно, поскольку полно людей.

Управление туризма Рима подтверждает, что инфраструктура города не способна принять 30 миллионов туристов за один сезон.

АЛЕССАНДРО ОНОРАТО, советник по туризму: В прошлом все думали, что достаточно иметь Колизей, Пантеон, фонтан Треви — и нет необходимости инвестировать в инфраструктуру Рима. Теперь же туризм стал помехой для туризма.

Жители Рима, как правило, очень гостеприимны — и они давно привыкли к толпам туристов на улицах. Однако такой наплыв для них в новинку.

МЕСТНЫЙ ЖИТЕЛЬ: Пока у туристов хорошие манеры, мы можем только радоваться. Но людей становится больше — и это может вызвать сбои.

В целом, в мире наблюдается впечатляющий рост туристический отрасли. С января по март 2023 международный туризм увеличился на 86 процентов — по сравнению с тем же периодом прошлого года.

Дата выхода в эфир 11 июля 2023 года.

Эта публикация создана на основе переводов в российских СМИ, так что может быть недостоверной. Рекомендуем перепроверять информацию из источников заслуживающих доверия


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