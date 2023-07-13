Слушания строгого режима

Процесс по делу Алексея Навального подходит к концу: судебное следствие завершено, стороны переходят к прениям.



Выездное заседание Московского городского суди по делу Алексея Навального на территории ФКУ ИК-6 («исправительной колонии строгого режима №6») УФСИН РФ в поселке Мелехово. Фото: соцсети

На выездном заседании в колонии строгого режима Мосгорсуд заканчивает рассмотрение уголовного дела против оппозиционера Алексея Навального и бывшего технического директора ютуб-канала «Навальный LIVE» Даниэля Холодного. Слушания проходят в закрытом режиме и в ускоренном темпе — по 4‒5 заседаний в неделю. Прокуратура и защитники обвиняемых уже завершили представлять свои доказательства суду. 13 июля стороны перейдут к прениям.

В июле 2021 года Мосгорсуд признал ФБК* и другие структуры команды Навального экстремистскими организациями, а в сентябре того же года Следственный комитет возбудил против политика и его соратников дело о создании экстремистского сообщества и участии в нем (ч. 3 ст. 282.1 УК), заодно добавив еще два эпизода за призывы к экстремизму (ч. 1, 2 ст. 280 УК). По версии следствия, Навальный создал сообщество, целью которого была «дискредитация органов государственной власти», а его соратники призывали «к экстремистской и террористической деятельности».

Самого политика и уехавших из РФ Леонида Волкова**, Ивана Жданова** и «иных лиц» обвинили в руководстве экстремистским сообществом. Любовь Соболь**, Георгия Албурова**, Руслана Шаведдинова** и Вячеслава Гимади, также покинувших страну, — в участии в этом сообществе.

Все «экстремистские» эпизоды объединили в одно производство с остальными уголовными делами против Навального.

Так, ему еще вменили «экзотическую» статью за создание НКО, посягающей на права жителей (ч. 2 ст. 239 УК). Дела по этой статье заводят крайне редко и в основном против руководителей и участников религиозных сект.

Следствие считает, что деятельность ФБК, которым Навальный руководил вместе со Ждановым, Волковым и «иными лицами», возбуждала в гражданах социальную рознь, политическую ненависть и вражду к представителям власти, препятствовала законной деятельности госорганов, а также побуждала людей «к совершению различных противоправных деяний».

Помимо прочего, Навального также обвинили еще по трем статьям:

финансирование экстремизма с использованием служебного положения (ч. 2 ст. 282.3 УК),

вовлечение несовершеннолетних в совершение опасных действий (п. «а», «б» и «в» ч. 2 ст. 151.2 УК),

реабилитация нацизма (ч. 3 ст. 354.1 УК).

В конце мая уголовное дело поступило в Мосгорсуд. Тогда стало известно, что помимо Навального на скамье подсудимых также оказался Даниэль Холодный. Он находится в СИЗО с марта 2022 года по обвинению в участии в экстремистской деятельности и ее финансировании. Рассмотрение дела по существу началось 19 июня под председательством судьи Андрея Суворова. Это уже второй процесс, когда дело Навального слушается на выездном заседании в исправительной колонии. Тогда заседания проходили в покровской ИК-2 во Владимирской области, где была организована видеотрансляция заседания, на которую пускали всех аккредитованных журналистов. На этот раз Мосгорсуд решил провести слушания в деревне Мелехово ИК № 6 Владимирской области, но уже в закрытом формате.

На первом же заседании судья удовлетворил требование прокурора Надежды Тихоновой (представляла сторону обвинения на прошлом процессе в ИК-2. — Ред.) рассмотреть дело без посторонних. Заседание было закрыто из-за письма из государственного органа, поступившего в суд, о том, что в материалах дела есть данные о личности и показаниях свидетелей, которые не стоит афишировать, сообщил РАПСИ. Кроме того, по данным агентства, закрытие обосновали данными о готовящихся провокациях во время рассмотрения дела. О каких провокациях во время процесса на территории колонии шла речь, не уточняется.

Все это время, пока идет процесс, о том, что происходит внутри зала, почти нет никакой информации. Адвокаты обвиняемых не могут комментировать какие-либо детали, относящиеся к делу. Хотя с таким ускоренным графиком, по которому идет процесс, им это сделать физически непросто. Как уточнила «Новой» адвокат Даниэля Холодного Светлана Давыдова, гособвинение и адвокаты уже завершили представлять свои доводы в суде, завтра, 13 июля, пройдут прения сторон, обвиняемые выступят с последним словом и после этого судья удалится для постановления приговора.

Андрей Карев,

корреспондент судебного отдела

На одно из заседаний защита вызвала на допрос главного редактора «Новой газеты» Дмитрия Муратова.

Дмитрий Муратов,

главный редактор «Новой газеты»:

— Меня вызвали на допрос в качестве свидетеля. Эта идея принадлежала адвокату Ольге Михайловой. Я всегда отзываюсь на просьбу суда быть присяжным, свидетелем или быть общественным защитником, как в деле правозащитника Олега Орлова (обвиняемый в повторной дискредитации армии. — Ред.). Я считаю, что институт суда при всех ныне диких перекосах все равно очень важен. Это причина, по которой я решил пойти свидетелем. Я совершенно не хотел участвовать в этом деле по зуму. Ужасно надоело тыкаться мордой в «аквариум». Меня пригласили на допрос во вторник [11 июля] к 14 часам в ИК-6 в поселке Мелехово Владимирской области.

Там все было, на мой взгляд, вполне прилично организовано. После 20-минутного ожидания меня запустили внутрь сначала на одну закрытую территорию, потом — на зону после досмотра и сдачи всех гаджетов. Внутри зоны было абсолютно безлюдно, я не увидел там ни одного зэка. Было пусто, было полное ощущение, что это какой-то действующий макет, город, в котором снимают кино.

Процесс проходит в местном клубе, внутри есть комната для ожидания свидетелей, меня пригласили сразу. Охрана осуществлялась не только сотрудниками ФСИН, но и специальным подразделением людей, вооруженных по-космически и в масках. Все это продолжение кастинга для фильма Лукаса про «Звездные войны».

Заседание проходило в актовом зале, зрительских мест не было: стол судьи, с одной стороны — государственное обвинение, с другой — Навальный и Даниэль Холодный с адвокатами. Меня допрашивал Алексей Анатольевич приблизительно час.

Он в отличной интеллектуальной форме, реагировал на ответы, на шутки и был самоироничный, легко узнавались его точные и дерзкие формулировки.

Я не врач, не судебный криминалист, на мой взгляд, Навальный выглядел на процессе намного лучше, чем на том известном снимке, когда участвовал в суде по видеосвязи. Он очень худой, но в нем нет, условно говоря, слабости и изнеможенности.

Слева направо: адвокат Вадим Кобзев, оппозиционер Алексей Навальный, адвокаты Ольга Михайлова, Светлана Давыдова и бывший технический директор YouTube-канала Навального Даниэль Холодный во время заседания суда. Фото: Дмитрий Лебедев / Коммерсантъ

Судья и государственный обвинитель спокойно давали вести допрос. Я не буду углубляться в детали, поскольку, возможно, это как-то может навредить обвиняемому. Было задано множество вопросов, один из основных: сталкивался ли я с тем, что Навальный участвовал в свержении власти, и является ли он экстремистом. Я не буду приводить все свои ответы, это было долго. Сказал судье, что не являюсь политическим сторонником Навального. В частности, не считаю «Умное голосование» этически удачной затеей, но в этом и нет политического захвата власти. Это логика политической борьбы. «Умное голосование» фактически заменило графу «против всех», которая когда-то была в избирательных бюллетенях. Я постарался резюмировать, что участие в выборах — это не про свержение власти, а как раз наоборот. Возможность легитимной смены власти без интриг, крови и переворотов. Я говорил, отвечая на вопрос, что российская элита обычно власть получить хочет, а в выборах участвовать не собирается. Это основная мысль Навального в его политической работе. Он предлагал и сам участвовал во всех возможных выборах. Не только в выборах мэра Москвы в 2013 году, это не только попытка зарегистрироваться и участвовать в выборах 2018 года, но и дюжина попыток зарегистрировать свою партию.

Все это попытки в легитимном поле заявить о своей политической программе. И хоть убейте, честно, не увидел в этом никакого экстремизма и терроризма.

* Организация признана судом экстремистской и запрещена в РФ.** Признаны Минюстом «иностранными агентами».

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