 

Honor представляет самый тонкий складной смартфон Magic V2 с процессором Snapdragon 8 Gen 2

13.07.2023, 12:45, Разное
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Компания Honor из Китая удивляет своих поклонников новейшими технологиями, и на этот раз она представила миру свой последний триумф — складной смартфон Magic V2. Как пишет GSMArena, этот гаджет является самым тонким в своем классе, превосходя даже конкурента Xiaomi Mix Fold 2.

Magic V2, когда он сложен, имеет толщину всего 9,9 мм, в то время как в разложенном состоянии она уменьшается до удивительных 4,7 мм. Весит устройство всего 231 грамм. Основным дисплеем смартфона является 7,92-дюймовый OLED-экран с разрешением 2156х2344 пикселей и частотой обновления 120 Гц. Над дисплеем размещена 16-мегапиксельная фронтальная камера в вырезе.

Magic V2 также обладает внешним экраном размером 6,43 дюйма, который поддерживает использование стилуса, как и основной экран. В качестве операционной системы установлена MagicOS 7.2, разработанная на базе Android 13.

Особое внимание уделено камерам смартфона. Основной блок состоит из трех сенсоров: 50-мегапиксельного основного, 50-мегапиксельного сверхширокоугольного и 20-мегапиксельного с телеобъективом, обеспечивающего оптический зум 2,5-кратным увеличением и оптическую стабилизацию изображения.

Аккумулятор смартфона емкостью 5000 мАч гарантирует долгое время работы без подзарядки, а проводная зарядка мощностью 66 Вт позволяет быстро восстановить заряд устройства.

Magic V2 поступит в продажу 20 июля в Китае, доступен будет в четырех цветах: черном, шелково-черном, шелково-фиолетовом и золотом. Однако компания пока не предоставила информацию о цене и сроках появления этого нового изделия на международном рынке.

Ранее в AnTuTu был определен список самых мощных Android-смартфонов в мире, и теперь Honor Magic V2 заслуженно занимает место в этом престижном списке.


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