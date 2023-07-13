Рупор кремлевской пропаганды: Русская Авеню

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13.07.2023, 12:40, Разное
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В столице ЦАР Банги прошла церемония награждения бойцов ЧВК "Вагнер" высшими государственными наградами республики.
20 инструкторов и специалистов были награждены за вклад в укрепление безопасности ЦАР и подготовку силовых спецподразделений.

Несмотря на разоружение сил ЧВК "Вагнер" в ЛНР, в Африке повседневная работа продолжается.

PS. Фото с канала "Залечь на дно в Банги".

Источник: Colonel Cassad


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